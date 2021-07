Veliki poklon Luka: ta Dončićeva srčna poteza navdušila Slovence

Vsi želeli, da Luka poruši rekord, a tega ni hotel

Potem ko je fenomenalnina prvem nastopu na olimpijskem košarkarskem turnirju razbil Argentino s 118:100 in dosegel 48 točk, ta uspeh odmeva po vsem svetu.Dončićevih 48 točk proti Argentini pa je več, kot so za ZDA v prvi tekmi proti Franciji dosegle velike NBA zvezde kot soinVsi skupaj so namre dali točko manj kot naš as proti Argentincem.Za izrednim Slovencem pa je ponorel tudi spletni velikan Google. Tako tam obravnavajo vprašanje, kakšen je rekord doseženih košev, ki jih je na tekmi dosegel posamezen košarkar. Vse to zaradi 35 košev, ki jih je Dončič dosegel v prvih treh četrtinah.Še posebej pa je Slovenijo navdušila poteza, ki je dokazala kako velik športnik je Luka Dončić. Že ob polčasu tekme proti Argentini je dal 31 točk in kazalo je, da bi lahko zrušil olimpijski rekord Brazilca, ki je leta 1988 proti Špancem zabil 55 košev. Ta rekord, star 33 let, bi z lahkoto presegel, a je zadnjih pet minut ostal prostovoljno na klopi in počival, da ne bi zasenčil ostalih moštvenih kolegov.To je razkril njegov soigralec: »Selektorju smo predlagali, da Luko vrne v igro, a Luka tega ni hotel. Zato, ker v reprezentanci ne želi dosegati rekordov, amapak zmagovati za Slovenijo«.