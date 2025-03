Vedno več vpletenih v afero s prirejanjem skakalnih dresov: padajo kot muhe (VIDEO)

Na Norveškem po škandalu s prirejanjem dresov smučarskih skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu vsak dan na plan prihajajo nove podrobnosti. Kot je sporočila norveška zveza, se je moral po glavnem trenerju Magnusu Brevigu danes posloviti še njegov pomočnik. Thomas Lobben je suspendiran s takojšnjim učinkom, so zapisali pri zvezi.

Škandal v smučarskih skokih z namerno prirejenimi dresi Norvežanov je prinesel nove kadrovske posledice. Nekaj dni po Brevigu se je moral posloviti tudi njegov dosedanji pomočnik Lobben, je sporočila norveška smučarska zveza. Suspendiran je bil tudi krojač Adrian Livelten.

Enainštiridesetletni Lobben je priznal, da je bil vpleten v odločitev o manipulaciji kombinezonov, je v izjavi za javnost sporočil generalni sekretar norveške zveze Ola Keul.

Norvežani so obljubili, da bodo »polno sodelovali pri preiskavi Mednarodne smučarske zveze (Fis). Vse zahtevane tekmovalne drese smo že predali Fisu,« je zatrdil Keul.

Objavljeni videoposnetki

Anonimno posneti in objavljeni videoposnetki prikazujejo, kako norveška ekipa na nepooblaščen način prireja tekmovalne obleke norveških skakalcev v prisotnosti 41-letnega Breviga.

Norvežani so dresom dodali nelegalen šiv, ki naj bi zagotavljal večjo stabilnost, piše nemška agencija dpa. Dodatna stabilnost pomaga skakalcem pri aerodinamiki v zraku.

Sledijo novi ukrepi

Športni direktor zveze Jan Erik Aalbu je napovedal dodatne posledice. Sam trdi, da o tem ni vedel ničesar. Sprva je Aalbu takoj po tekmi in diskvalifikacijah Mariusa Lindvika in Johanna Forfanga na veliki skakalnici dejal, da gre zgolj za »kršitev pravil«. Šele pozneje je namerno goljufanje priznal.

Skakalci bodo ta teden nadaljevali sezono svetovnega pokala prav na Norveškem, najprej v Oslu. Na seznamu norveške vrste sta tudi oba skakalca, ki so ju zaradi neustreznih dresov v soboto diskvalificirali na SP, Lindvik in Forfang, čeprav se iz vrst skakalcev sliši, da je neverjetno, da sama ne bi opazila spremembe na dresu.

Nemški skakalec Andreas Wellinger ne verjame zagotovilom, da je šlo le za eno goljufanje Norvežanov, niti temu, da Lindvik in Forfang nista sama opazila ničesar. Norveški skakalci so pred tem na SP osvojili dve zlati in eno bronasto medaljo.

»Zakaj bi tako tvegali na četrtem in obenem zadnjem tekmovanju prvenstva? Tega preprosto ne kupim,« je dejal Wellinger za dpa in dodal: »In ko pride do kakršnih koli majhnih sprememb na dresu, ko stopim vanj, takoj opazim, da je dres drugačen.«

»Nobene želje nimam, da bi se srečal z Norvežani na skakalnici. Ker je ta manipulacija tako pretirana in je norčevanje iz vseh drugih skakalcev,« je bil oster Wellinger.

Norveško reprezentanco bo na preostalih tekmah sezone začasno vodil Slovenec Bine Norčič, sicer že več sezon trener tamkajšnje B-ekipe.