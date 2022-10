Vasja in Nani za zgodovino slovenskega footgolfa

Brunssum na Nizozemskem je bil nedavno prizorišče najprestižnejše, najbolj točkovane in tudi najtežje footgolf tekme za svetovni pokal – masters 2022, kjer se je zbrala vsa elita svetovnega footgolfa. Le trije Slovenci so imeli pravico nastopa na tej prestižni tekmi, Gaj Rosič v kategoriji moški, Vasja Kovač pri seniorjih in Nani Franc Matjašič pri super seniorjih.

Zagotovil si je nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Ameriki.

Naši fantje so na Nizozemsko odšli z željo, da se uvrstijo med dvajset igralcev na svetu, na koncu pa so domov pripeljali kar dve medalji. Ena najbolj rastočih novih športnih panog, ki bo letos sprejeta v OKS, že tlakuje zlate kamenčke v svoj športni mozaik. Navsezadnje je omenjena disciplina v Sloveniji stara komaj osem let, naša reprezentanca se je znašla med desetimi najboljših na stari celini, turnir na Ptuju pa ima status tistega, ki so ga uvrstili »med 16 najboljših na svetu«.

Zmagoslavni trenutki

»To so tisti zares sladki trenutki! Ves trud je poplačan. Hvala vsem, ki so mi pomagali na tej poti, še posebno pa vsem tistim, ki so mi omogočili nastop na največji tekmi leta,« pravi Nani, ki se lahko pohvali tudi s tem, da je postal prvi Slovenec, ki je zmagal na kateri tekmi svetovnega pokala. S tem se je Matjašič, sicer član Sport cluba M iz Zgornje Polskave, v svoji kategoriji prebil na tretje mesto svetovne lestvice FIFG in si tako rekoč že zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Ameriki.

Vrhunsko kondicijo in igro je prikazal tudi Vasja Kovač, član FG Posočje Bovec, ki je v kategoriji seniorjev osvojil tretje mesto ter se uvrstil med najboljših enajst igralcev na svetu v svoji kategoriji. Gaj Rosič je v moški konkurenci, v kateri je slavil Slovak Martin Šimončič, osvojil dvajseto mesto.