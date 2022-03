V vojni umrla ukrajinska nogometaša in 19-letni biatlonec

Vojna v Ukrajini terja tudi žrtve med športnik. Med invazijo Rusijo sta umrla dva ukrajinska nogometaša, je potrdila FIFPro, svetovna zveza profesionalnih nogometašev. Življenje v vojni sta namreč izgubila Vitalij Sapilo (21) in Dmitro Martinenko (25). Gre za prvi 'nogometni žrtvi tamkajšnje vojne. Sapilo je v mladosti igral za Karpatov iz Lvova, Martinenko pa je igral za nižjeligaša Gostomel.

V torek so se pojavile tudi informacije o mladem ukrajinskem biatloncu Jevhenu Mališevu, ki je po mobilizaciji umrl v boju z ruskimi silami. 19-letnik je bil mlajši član državne reprezentance in je bil mobiliziran, ko se je začela vojna. »Heroji nikoli ne umirajo,« so ob tej priložnosti na družbenih omrežjih zapisali njegovi reprezentančni kolegi.

Ni edini športnik, ki se je znašel v vojni, v vojsko gresta tudi nekdanja boksarska šampiona brata Kličko, medtem ko je Oleksandr Usyk trenutno na bojišču.