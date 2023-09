V streljanju umrl nogometaš Gilberto Hernandez

Panamski nogometni reprezentančni branilec Gilberto Hernandez je umrl v streljanju v svoji domovini v mestu Colon ob Karibskem morju, je poročanje tamkajšnje policije povzela francoska tiskovna agencija AFP. Kot so dodali pri AFP, so nogometaša ustrelili za zdaj neznani storilci.

Hernandez, ki je marca dvakrat nastopil za panamsko izbrano vrsto, med drugim tudi na prijateljski tekmi proti Argentini Lionela Messija, je umrl v nedeljo po streljanju iz mimo vozečega avtomobila, je sporočila lokalna policija. V streljanju je bilo ranjenih še šest oseb.

Šestindvajsetletni Hernandez je sicer igral za panamski Club Atletico Independiente de la Chorrea.

Stopnja kriminala v mestu Colon, ki leži približno 80 kilometrov severno od panamske prestolnice, se povečuje, kar tamkajšnje oblasti pripisujejo spopadom med rivalskimi tolpami za prepovedane droge.

Policija je v ponedeljek sporočila, da so v tem pristaniškem mestu po več preiskovalnih postopkih aretirali osumljenca za streljanje.

Panamska nogometna zveza (FEPAFUT) se je Hernandezu poklonila v izjavi na omrežju X, nekdanjem Twitterju. »FEPAFUT izreka sožalje njegovi družini in bližnjim ter celotni družini kluba in panamskega nogometa. Mir njegovi duši,« so zapisali pri zvezi.