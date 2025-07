V šoku in zlomljena: v javnost pricurljal posnetek žene pokojnega nogometaša (VIDEO)

Praktično ves svet je v četrtek pretresla vest, da je v tragični prometni nesreči umrl Diogo Jota, 28-letni nogometaš Liverpoola.

Jota je za seboj pustil ženo Rute Cardoso, s katero sta se poročila pred desetimi dnevi, in tri majhne otroke.

Vdova se od nesreče ni oglašala na družbenih omrežjih, je pa dan po tragediji posnetek, v katerem je zapuščala dom, zaokrožil po spletu. V šoku in povsem zlomljena je komaj stala na nogah. Ob pomoči dveh oseb se je uspela vkrcati v avtomobil, kjer je v solzah sedla na zadnji sedež. Posnetek je pretresel svetovno javnost in požel številne izraze sočutja.

Mnogi se sprašujejo, kdo je ženska, ki je tako globoko ljubila Joto. Rute in Diogo sta se poznala že iz osnovne šole, obiskovala sta isti razred in bila enako stara – 28 let. Njuna ljubezenska zgodba se je začela že v mladih letih, skupaj sta preživela več kot desetletje, preden sta se pred kratkim poročila.