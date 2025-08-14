Hvala ti Zoki! Poglejte čustven posnetek, s katerim so se mu poklonili slovenski navijači (VIDEO)

Veliko prahu je v zadnjih dneh po Sloveniji dvignila odločitev strokovnega štaba slovenske košarkarske reprezentance, ko so iz priprav izključili košarkarja Zorana Dragića. »Že na začetku priprav sem vsem dejal, da nima nihče zagotovljenega mesta v reprezentanci. Dan po tekmi z Nemčijo sem sedel z Dragićem in mu povedal, zakaj ga v strokovnem štabu - odločitev je bila soglasna - ne vidimo v ekipi za EP. To je tudi najtežja in najbolj nehvaležna odločitev selektorja, da zmanjša ekipo, ki zančne priprave,« je bil jasen selektor Aleksander Sekulić.

Kot smo že poročali, se je na takšno odločitev burno odzvala Zoranova žena Svetlana Dragić, s pikro fotografijo pa je dodatno olje na ogenj prilil še njegov brat Goran Dragić, ki je primerjal selektorja z lažnivim ostržkom.

»Od reprezentance sem se poslovil sam, saj mi je selektor na sestanku na mojo željo po tekmi z Nemčijo v Manheimu dejal, da ne morem več dati ničesar ekipi. Odločitev sem sprejel, a se z njo ne strinjam. Občutil sem jezo in veliko žalost. Igralcem želim vso srečo v nadaljnjih pripravah in na evropskem prvenstvu,« je za MMC RTV Slovenija ob tem povedal Zoran Dragić.

Slovenska košarkarska reprezentanca po prijateljskih tekmah z Nemčijo danes potuje na sever Evrope. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliai pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo. Luka Dončić naj bi igral le na eni izmed teh tekem.

»Sem pa močno razočaran nad odnosom in komunikacijo selektorja in vodilnih pri košarkarski zvezi. Svoj pogled bi mi lahko sporočili že pred pripravami, tako pa sem izgubil čas za družino, ki ga imam zaradi kariere že tako malo. Glede na vse, kar sem dal reprezentanci skozi leta, ki sem ji bil vedno na voljo in jo postavljal tudi pred interese delodajalcev, bi si zaslužil bolj korekten odnos,« je še dodal razočarani Dragić.

V slovo košarkarju poslovilni posnetek

Na Facebook strani Navijači Luke Dončića pa se je medtem že znašel pristal čustven posnetek, pri katerem je avtor prikazal najbolj odmevne in najlepše prizore, za katere je med preteklimi košarkarskimi obračuni poskrbel Zoran Dragić.