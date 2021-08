V Slovenijo se vrača zlata Janja Garnbret

Okoli 22. ure se v Slovenijo vrača še zadnja zlata medalja, ki so jo na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili slovenski športniki. Na Brnik bo priletela, ki si je kot prva v zgodovini športnega plezanja okoli vratu obesila zlato medaljo, saj je bilo ta disciplina prvič na olimpijskih igrah. Njen prihod bomo spremljali tudi na našem portalu.​Poleg Garnbretove sta zlato osvojila še kolesarin kajakaš na divjih vodah. V nedeljo so se v domovino že vrnili košarkarji, ki so za samostojno Slovenijo tudi prvič nastopili na olimpijskih igrah in osvojili četrto mesto.