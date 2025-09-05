V prometni nesreči poškodovanih pet reprezentantov
V severozahodni Franciji je prišlo do prometne nesreče avtobusa, ki je prevažal nogometno reprezentanco Luksemburga do 21 let in njeno osebje. V četrtek zvečer je v nesreči v Bretanji pet igralcev utrpelo ureznine ali modrice in so jih preventivno odpeljali v bolnišnico, je danes sporočila luksemburška nogometna zveza (FLF).
Voznik se je zelo slabo počutil, kar je privedlo do nesreče, je v izjavi dodala luksemburška zveza. Reprezentanca do 21 let je bila na poti na začetek kvalifikacij za euro 2027 proti Franciji.
Iz previdnosti so pet članov reprezentance U21 s poškodbami, vključno z urezninami in modricami, odpeljali v bolnišnico.
Tekma v Lorientu bi morala biti danes ob 18.30. Zaradi nesreče pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) tekmo preložila na 3. oktober 2026, je sporočila Uefa.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.