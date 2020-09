V pričakovanju rekordov

Danes se v Franciji začenja ena najprestižnejših avtomobilskih dirk na svetu: 24 ur Le Mansa. Epska vzdržljivostna preizkušnja, na kateri avtomobili z več vozniki v 24 urah prevozijo več kot 5000 kilometrov s povprečno hitrostjo 200 km/h, po navadi poteka junija, letos pa so jo zaradi pandemije koronavirusa prestavili na 19. in 20. september. In ker je konec septembra hladneje kot junija, se nam morda obeta ena najhitrejših dirk v novejši zgodovini. »Hladnejši zrak zaradi manjšega aerodinamičnega upora in večje zmogljivosti motorja vodi k večji hitrosti. Kar zadeva pnevmatike, je bilo to sezono z Goodyearovo serijo opaziti korak naprej glede tempa. In ko združimo te dejavnike, dobimo recept za Le Mans, na katerem lahko padajo rekordi,« je prepričan Mike McGregor, Goodyearov direktor za program vzdržljivostnega dirkanja. Vrnitev na 24 ur Le Mansa Ameriški Goodyear se namreč po več kot desetletju vrača na 24 ur Le Mansa. Proizvajalec pnevmatik, ki se lahko pohvali tudi z rekordnim številom zmag v formuli ena, bo na francoski vzdržljivostni klasiki lovil svojo 15. zmagovalno lovoriko; še posebno odmevna je bila legendarna zmaga s Fordom leta 1966, ki smo jo pred nedavnim lahko gledali tudi na velikih platnih. Goodyear bo novo zmago na Le Mansu lovil z ekipami Jota Sport, Jackie Chan DC Racing, Algarve Pro Racing, G-Drive Racing by Algarve in Panis Racing, že v naslednji sezoni prvenstva WEC in evropske serije Le Mans pa bodo z Goodyearovimi pnevmatikami opremljeni vsi avtomobili v razredu LMP2.



Za proizvajalce pnevmatik so eden izmed glavnih izzivov predpisi za prvenstvo WEC, ki za celotno sezono dovoljujejo samo tri tipe pnevmatik za suho vreme. V Le Mansu, kjer se pnevmatike menjajo po prevoženi razdalji, ki je daljša od dveh celotnih dirk formule ena, je Goodyearov cilj ekipam zagotoviti dolgotrajno zmogljivost pnevmatik, zmanjšati število menjav in ohraniti največjo zmogljivost v zadnjem delu, ko je raven goriva nizka.