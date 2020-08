V nesreči pri plezanju umrl perspektivni alpinist Luka Šinkovec (24)

V petek popoldne se je smrtno ponesrečil član alpinističnega tabora mladih perspektivnih alpinistov Luka Šinkovec (24). Bil je član Zgornjesavinjskega alpinističnega kluba Rinka. Iz Planinske zveze Slovenije (PZS) so sporočili, da se je to zgodilo v severni steni gore Wartstein (1758 m) v pogorju Reiteralm v Nemčiji pri plezanju v navezi. Šinkovec je bil starejši alpinistični pripravnik, ki se je skupaj še z drugimi alpinisti udeležil alpinističnega tabora slovenskih obetavnih alpinistov.



Šinkovec je v navezi padel in kljub temu, da je soplezalec padec zadržal, je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Posredovala je tamkajšnja gorska reševalna služba ter Šinkovca in alpinista, ki je bil z njim v navezi, prepeljala v dolino.



PZS ureja prevoz pokojnika v domovino in varno vrnitev preostalih članov alpinističnega tabora. PZS tudi naproša, da se v teh težkih trenutkih spoštuje zasebnost družine.