V Los Angeles prihajajo igralci iz Dallasa, cene vstopnic pa v nebo

Številni košarkarski navijači že komaj čakajo, da se po odmevni menjavi Luke Dončića med seboj pomerita ekipi Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks. Naslednje srečanje teh dveh ekip bo na sporedu že zelo kmalu, in sicer v sredo ob 4.00 po slovenskem času. Tekma teh dveh ekip bo v Crypto.com Areni, v kateri domujejo Lakersi. Zanjo so še vedno na voljo vstopnice, ki pa še zdaleč niso poceni.

Najcenejše 266 evrov

V času pisanja tega članka se je cena tistih vstopnic, ki so za to tekmo še na voljo, na spletni strani ticketmaster začela pri 278 dolarjih (približno 266 evrih). Seveda je pogled na dogajanje na igrišču pri vstopnicah za to ceno slabši kot pri dražjih vstopnicah.

Tisti, ki želijo sedeti v spodnjem ringu dvorane, morajo za ogled tekme odšteti še precej več. Cene se precej razlikujejo, veliko vstopnic pa se prodaja v kompletu. Vzdolž igrišča v spodnjem ringu je za posamezno vstopnico treba odšteti približno nekje med 750 in 1400 dolarjev (od 720 do 1340 evrov). Tisti, ki želijo sedeti tik za klopjo domače ekipe, pa bodo morali za posamezno karto odšteti več kot 3000 dolarjev (več kot 2900 evrov).

Najdražja 13.240 evrov

Najbolj astronomsko visoke cene so za sedeže, ki so tik ob igrišču, bodisi za košem bodisi vzdolž igrišča. Za dva takšna sedeža se danes v kompletu prodajata karti, ki skupaj staneta 27.657 dolarjev oziroma 26.479 evrov. Torej je treba za eno odšteti kar 13.240 evrov. Prodajali sta se tudi dve za ceno 23.985 dolarjev (22.948 evrov). Na srečo navijačev bo ogled tekme preko televizijskih programov zanje precej cenejši.

