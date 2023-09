V Kumrovcu vsem zastal dih! Bil je pijan, vozil je proti slovenskemu dirkaču (VIDEO)

Kumrovec je tudi letos gostil novo izvedbo relija Kärcher, a se je drugi dan tekmovanja zaradi neverjetne poteze enega voznika skoraj zgodila tragična nesreča. Malomarni voznik ni upošteval številnih znakov na cestišču, se dobesedno pojavil na reli stezi in zapeljal v nasprotno smer?!

V samo nekaj sekundah vožnje po stezi v nasprotni smeri je voznik skoraj povzročil čelno trčenje. Tragediji se je izognil s spretno reakcijo slovenskega voznika relija, ki se je trčenju izognil tako, da je zapeljal na travnik ob cestišču. Takoj zatem so se pojavili varnostniki, ki so s ceste odstranili civilno vozilo, ki ga je vozila vinjena oseba.

»Poudarjamo, da smo kot organizatorji 12. Kärcher Rally Kumrovec izvedli vse varnostne in pripravljalne organizacijske ukrepe, predpisane s strani Svetovne avtomobilistične zveze in Hrvaške avto in karting zveze, ki so pogoj za organizacijo avto rally tekmovanj. Za natečaj so pridobljena vsa soglasja in dovoljenja organov lokalne samouprave in policije. Na hitrostni preizkušnji Desinić, ki je potekala na odseku, dolgem 4,18 km, je bilo v skladu z varnostnim načrtom razporejenih več kot 50 sodnikov in redarjev, ki so prav zaradi njihove hitre reakcije preprečili tragedijo. Prav tako je bilo lokalno prebivalstvo pravočasno obveščeno o izvedbi natečaja in zapori javnega prometa na določenih cestah s tiskanimi obvestili, plakati in letaki, ki so bili dostavljeni v poštne nabiralnike, s sredstvi javnega obveščanja in preko spletne strani natečaja,« so povedali organizatorji in v izjavi za javnost dodali:

»S tem kot organizatorji dirke ostro obsojamo neodgovorno ravnanje posameznikov, ki kakorkoli ogrožajo življenja tekmovalcev, sodnikov in gledalcev v prometu. Prav tako se opravičujemo za celotno situacijo, nevšečnosti in šok posadki Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik iz AMTK Velenje. Opozarjamo, da gre za osamljen incident in da se takšne situacije na našem tekmovanju v Kumrovcu še niso zgodile. Apeliramo na policijo in pravosodje, da ta in podobna kazniva dejanja razumejo kot resno ogrožanje življenj športnikov, sodnikov in gledalcev, kar je nedopustno v kateri koli civilizirani družbi, ter naj povzročitelje kaznujejo z najstrožjimi kaznimi.«