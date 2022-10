V Kranju so se spomnili »mučilnice za kolesarje« (in zmagal je ON!)

Letos mineva deset let, odkar je Primož Roglič kolesar. Tista majska sobota je bila krasno topla, idealna za kolesarsko dirko. Na startu so se pojavili vsi, ki so kaj pomenili v amaterski kolesarski srenji, skupaj z običajnimi rekreativci in ljubitelji kolesarjenja. Vemo, da gledalci pričakujejo rekorde, Slovenci smo klančarski narod in ni treba poudarjati, da najbolj cenimo tiste kolesarje, ki so najboljši navkreber. Preberite na Polet.si