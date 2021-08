V kovčku prinesli 207 milijonov

Pred Nowitzkim in Porzingisom

Ni veliko športnikov, ki jih doleti čast, da mu šefi pogodbo prinesejo kar na dom.je izjema., lastnik moštva v ligi NBA Dallas Mavericks, je v spremstvu delegacije, v kateri sta tudi klubska legendaintrener, prišel na poslovni obisk v Slovenijo. V kovčku ima pripravljeno novo sanjsko pogodbo za 22-letnega slovenskega zvezdnika, ki naj bi v petih letih zaslužil kar 207 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov). Luka naj bi jo podpisal danes, ko bo v Ljubljani zvečer tudi sprejem za slovenske olimpijce. Kidd in Nowitzki sta Dallasu leta 2011 prinesla edini naslov prvaka v ligi NBA.V delegaciji so tudi generalni menedžer, njegov pomočnikin odgovorni za zdravje in telesno pripravo. Nova pogodba bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna. V prihodnji sezoni bo Ljubljančan zaslužil 10,2 milijona dolarjev. Najvišjo možno pogodbo si je prislužil, ker je bil v zadnjih dveh letih izbran v idealno peterko lige NBA. Dallas naj bi ekipo gradil okrog najboljšega strelca, ki je blestel tudi na OI v Tokiu, kjer je Slovenijo popeljal v polfinale. Kidd se bo prvič osebno srečal s Slovencem. Do zdaj je kot trener vodil Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks, od leta 2019 je bil pomočnik pri LA Lakers. V Dallasu je nasledil. Po obisku pri Dončiću naj bi šel še v Latvijo na obisk h. Cuban je že bil v Sloveniji, v katero se je zaljubil na prvi pogled. Ob vsaki zmagi Slovencev v Tokiu je na twitterju objavil tudi čestitko v slovenščini. Da bi Dončić odlašal pri podpisu, ni verjetno. Ko je zapuščal Dallas, ki je izpadel v prvem krogu končnice, je na vprašanje, ali bo ostal v Teksasu, odgovoril z nasmeškom: »Mislim, da poznate odgovor.« Kot piše časnik Dallas Morning News, ima enega najbolj izkušenih in spoštovanih agentov,Pravzaprav se niti nima smisla pogajati. Po kolektivni pogodbi ne more dobiti več od petletne pogodbe z začetno plačo največ 30 odstotkov klubskega salary capa za to sezono. NBA je s sezono 2022/23 plačno mejo povišala s 115 na 119 milijonov dolarjev. Tako bo Dončićeva začetna pogodbena plača namesto 34,7 milijona po novem skoraj 36 milijonov dolarjev na sezono. Petletna pogodba pa bo namesto 201,5 milijona vredna 207 milijonov dolarjev. Doslej je klubski rekord imel Porzingis, ki je leta 2019 podpisal petletno sodelovanje za 158 milijonov dolarjev. Dončić je bil v prvi sezoni najboljši novinec, v treh sezonah pa je imel povprečje 25,7 točke, 8,4 skoka in 7,7 asistence. Ker je bil izbran v najboljšo peterko lige NBA, so mu Dallas Mavericks v čast postavili reklamne plakate v Dallasu in Ljubljani. V Dallas Countyju pa so 6. julij razglasil za Dončićev dan. Luka bo pogodbo oddelal, ko bo star 28 let. Do takrat bo zaslužil 239 milijonov dolarjev. Klubski rekorder Nowitzki je v Dallasu zaslužil 251 milijonov dolarjev v 21 sezonah.