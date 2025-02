V Dallasu završalo! Protestirajo zaradi odhoda Luke Dončića (VIDEO)

Številni navijači košarkarskega kluba Dallas Mavericks so nezadovoljni, ker je klub zapustil Luka Dončić, ki je v moštvu iz Teksasa navduševal od leta 2018. Pred današnjo tekmo proti ekipi Houston Rockets, so se pred Dallasovo dvorano American Airlines Center zbrali številni navijači in izrazili nezadovoljstvo, ker je Dončić odšel.

Kot je videti na enem izmed posnetkov, ki ga je objavil uporabnik družbenega omrežja X, je množica navijačev skandirala, da naj odpustijo Nica. S tem so skoraj zagotovo mislili na Nica Harrisona, generalnega direktorja Dallas Mavericksov, ki je sodeloval pri odmevni košarkarski menjavi igralcev.

Na posnetku drugega uporabnika družbenega omrežja X lahko vidimo, da se je po mestu vozilo tovorno vozilo, ki je tudi pozivalo, da se Harrisona odpusti. Na enem drugem vozilu pa je bilo videti napis »Nico izdajalec«.

Navijači pred dvorano so tudi skandirali »hočemo Luko« in »Luka, Luka, Luka«. Na njihovo žalost pa to ne bo priklicalo Dončića nazaj.. Ta bo kmalu nastopil v dresu znamenitega kluba Los Angeles Lakers. Glede na to, da je bil zamenjan, vprašanje, ali bo še kdaj želel igrati za Dallas Mavericks.