V Ameriki je postal milijonar

ARHIV DELO.SI S kitaro, ki jo je vrsto let poučeval na dolenjskih osnovnih šolah.

A zato živim v ZDA, kjer se lahko hvalim in se ne bo nihče zaradi tega delal norca iz mene.

Lani sem posnel štiri filme, enega tudi za Francoze. Snemanje in voda, to je moje življenje.

Volil bo Trumpa!

Amerika se pripravlja na predsedniške volitve. »Donalda Trumpa in Melanie še nisem osebno spoznal, bom pa spet volil Trumpa. Da bo zmagal, sem vsem povedal že pred volitvami leta 2016. So rekli, da sem neumen, vendar je zmagal. Tudi letos bo dobil manj glasov, a bo zmagal po elektorjih, kar pa edino šteje. Ko sem preplaval Mississipi, sem bil v Sevnici na obisku pri starših Melanie Knavs, njeni družini sem poklonil knjige o svojem podvigu. Moram reči, da sem z uspešnim plavanjem po Mississipiju pripomogel k dobrim odnosom med ZDA in Slovenijo. Takrat sta mi bila v veliko pomoč Jelko Kacin in podjetje Si Sport Šenčur,« poudari Strel, ki ima dvojno državljanstvo.

Ime Slovenije je v svet ponesel tudi, ultramaratonski plavalec. Big River Man (Veliki rečni mož) ga kličejo v Združenih državah Amerike, kjer Dolenjec živi zadnjih 15 let. V minulih dneh se je mudil v Sloveniji, tudi v Mokronogu in Mali Priči, kjer je odraščal. Bil je učitelj kitare, ki jo še danes rad prime v roke.Pravi, da je vedno rad plaval, leta 1992 pa se je lotil resnih zgodb: v 28 urah je preplaval 105 kilometrov po reki Krki. Med njegove najodmevnejše dosežke spada plavanje po celotnem toku največjih svetovnih rek. Leta 2002 je od izvira do izliva preplaval Mississippi, dve leti pozneje je v 51 dneh preplaval kitajsko reko Jangce, leta 2007 pa Amazonko. Še vedno obožuje cviček in ženske, ni nujno, da v tem vrstnem redu."Res je, a se že poslavljam. Miselnost v glavi je že naravnana na Ameriko. Petega julija sem prišel. Moral bi že drugega junija, a ni bilo letalskih vozovnic, da bi prispel v Slovenijo. Tudi za nazaj so mi že trikrat spremenili let, prihodnji teden pa odletim.""Da. Maja končam svoje ameriške zgodbe. Vročina pritisne, maja že reže zelo dobro, ko hodim po jezerih in tam plavam. Prevroče mi postane, saj se temperature dvignejo tudi do 50 stopinj. Sicer pa imam svoje štetje: pri meni se leto začne in konča septembra.""V Ljubljani, vsak dan pa hodim na plavanje v Atlantis. Usedem se v avto in se odpeljem. V ZDA je drugače. Sploh mi ni treba iz stanovanja, iz spalnice skočim v bazen. V hiši imam džakuzi, fitnes, savne, biljard. Pa pred hišo imam za 50 avtov veliko parkirišče.""V arizonskem Scottsdalu, ki velja za mesto, ki ima najboljše razmere za življenje v ZDA. Selitev mi je svetovala filmska igralka. Za njo sem tudi delal in plaval. Bila sva si zelo blizu.""Zelo blizu. Precej gajstna ženska je. Zdaj pa je bolna. Spet se bori z rakom.""Da. Večino časa.""Mi. Se razume: ženske so dobrodošle v mojem življenju. Ne potrebujem pa nobene, da bi mi solila pamet.""Sin, ki je tudi moj uradni menedžer, živi v Veliki Britaniji in se ukvarja s plavalnim turizmom, velike zgodbe dela po vsem svetu. Prihodnji mesec se odpravljava na Barbados, Arubo in Martinique, kjer bova ugotovila, kje bomo drugo leto začeli turizem na najvišji možni ravni.je uspešno končala študij. Živi v Phoenixu in ima dobro službo. Na oba sem zelo ponosen, sta pa z mano prepotovala skoraj ves svet, več kot 100 držav smo skupaj videli. Vesel sem, ker sem lani postal dedek, Borut je oktobra dobil sina.""Seveda sem, vsak dan dvakrat plavam. Sicer pa veliko snemam. Lani sem posnel štiri filme, enega tudi za Francoze. Snemanje in voda, to je moje življenje. Francoska ekipa je naredila dober film, gre bolj za zajebancijo, kar narod rad gleda. Sredi aprila sem za potrebe snemanja plaval po Ljubljanici, veliko ljudi se je zbralo na Tromostovju. Posneli so tudi, kje sem doma.Snemali smo na Otočcu, v reko Krko sem skočil v Novem mestu. Bili smo na Bledu, na koncu pa sem v Mokronogu na Žalostni Gori igral na kitaro. To je le ena od epizod v mojem življenju. Ljudje bodo sicer rekli, da delam bolj nič, a bistveno je, da kar delam, delam za denar. Veliko potujem, nastopam, večkrat grem do šejkov v Dubaj, bil sem v Kanadi. Da se razumemo: oni pridejo po mene z letalom.", kanadski milijarder, želi, da bi pod njegovim patronatom plaval okoli sveta. Smo zelo blizu, da to izpeljemo. Čakamo denar in start. Štirikrat sem že bil pri g. Morozu, letos nas je ustavil koronavirus. Sicer pa je to strašen projekt. Še vedno sem edini na svetu, ki lahko to organizira in odplava.Slovenci bodo takoj rekli, Strel se spet hvali. A zato živim v ZDA, kjer se lahko hvalim in se ne bo nihče zaradi tega delal norca iz mene. Tako je v ZDA in Veliki Britaniji, kjer ob mojih idejah rečejo 'takega potrebujemo, naredimo zgodbo!' V Sloveniji pa bi spet rekli, 'kur'c ga gleda, baraba se hvali'. V Sloveniji je težko živeti, ker je vse ozko in limitirano, pa veliko moraš jamrati. In radi imajo take, ki nimajo nič ... Tu dejansko lahko igram le biljard in hodim po zidanicah.""Celotna pot je zrisana in spisana, pripravil sem projekt, kjer bi preplaval okoli 18.000 kilometrov, vse skupaj pa bi trajalo tja do 500 dni. Obiskal bi 132 držav, v Slovenijo bi priplaval iz Benetk, potem pa nadaljeval na Brione, proti Dubrovniku, Svetemu Štefanu, Albaniji in Grčiji do Itake, kjer je bil doma Odisej. Na poti bi plaval tudi po Amazonki in Nilu. Start in cilj bosta v Los Angelesu, celotna ekspedicija pa ima znanstvenoraziskovalno-plavalni motiv. Opozarjal bi na onesnaženje voda in zavedanje pomena vode za življenje.""Leta 2015 sem z eno od ameriških agencij podpisal 100-milijonsko pogodbo. To je strašna pogodba. Pač so se odločili zame. Ocenili so me, da sem toliko vreden. V tej agenciji deluje tudi, ki je danes eden od direktorjev pri Dallas Mavericks. Sam precej dobro spremljam košarko.""Nekako gre. Naredil sem zgodbo, ki je priznana po vsem svetu, pa naj bom v Avstraliji, Ameriki, Evropi. Z delom svojih rok imam odprta vsa vrata na svetu. Ljudje okoli mene najdejo zabavo, pa naj bodo filmi, oddaje. To se vrti v 122 državah, vrtelo in gledalo se bo tudi, ko mene ne bo več. Zdaj se pogovarjam s Kitajci, da bi to prevedli v knjigo in film. Želim si, da bi v Ekvadorju kupil zemljo in naredil haciendo. Saj vem, da ne bom živel 500 let, sem pa aktiven. Vesel sem, ker lahko pomagam otrokom, če kaj potrebujeta.""Če bi šel prej v Ameriko, bi se prej naučil iz vsega tega delati denar. Če bi s tem znanjem in logistiko danes plaval v Mississipiju, bi imel dodatnih 50 milijonov evrov. Danes vem, kako se denar dela, tega te naučijo v Ameriki. Poleg tega se cenim. Če je denar za košarkarje in nogometaše, potem naj bodo milijoni še zame. Marsikdo bo rekel, da sem butast, a tako je.""Že kot otrok sem bil naštelan za ZDA. Že kot otrok!""Moja krstna botraje živela blizu Detroita, imela je svojo restavracijo, velik krasen avto in služkinjo. Vsako leto je prišla domov, bivala je v vasi Mala Slevica pri Velikih Laščah. Vsakič, ko je prišla, mi je dala dolarje. Da bi imel denar, da bi kot 15-letni fant šel v ZDA, kjer bi se izšolal za kuharja in delal pri njej. Žal pa je aprila 1969 umrla in z mojo potjo v Ameriko ni bilo nič.""Mama je vedela, da bom verjetno šel, sumila je, da se bo to zgodilo. Doma smo imeli veliko kmetijo. Špančkova domačija je bila daleč največja naokoli, več kot 100 hektarjev smo imeli. Po vojni pa je bilo težko za take kmete bil je čas za reveže, ne pa za bogate. Spomnim se, kako so ponoči prihajali in nam odnašali vreče pšenice, koruze, ajde, klobase, šunke, odpeljali so krave, prašiče ...""Najraje se spomnim dni, ko smo kartali v gostilni Deu. Ko so jo zaprli zvečer, smo do zjutraj kartali za velik denar. Sicer pa sem še vedno v stiku z, danes je uspešen gospodarstvenik, ki dela pravi biznis na Češkem. Pogosto se vidiva.""Moja bivša ženaposkrbi, da je vse urejeno, imava tak dogovor. Če je treba, najame ljudi, ki počistijo in uredijo. Z nekdanjo ženo sem ostal v dobrem odnosu.""Ko potujem iz Slovenije v ZDA, ga vedno vzamem nekaj steklenic na pot. A to je premalo, po eno tako steklenico ga spijem na dan. V Ameriki za moj cviček skrbi, ki uvaža v ZDA Martinčičevcviček. Ko ga potrebujem, mi ga dostavi s pomočjo kamionarjev, ki so na poti.""Vstajam zgodaj, takoj plavam. Po zajtrku spijem tri deci cvička, potem pa spim. To je dobro za kri.""Težko rečem. Zdrav sem, zavor zame ni. Če želim biti prodoren in delati, moram biti v Ameriki. Tam se delajo zgodbe, vredne 50 ali več milijonov, v Sloveniji tega denarja ni. Menim, da sem na podlagi filma, knjige in vseh dosežkov v Sloveniji upravičen tudi do izredne pokojnine. Kdo je večji od mene? Ste videli film Big River Man? Knjiga o meni je prevedena v 27 jezikov, postal sem ambasador oceanov v Hongkongu. Bil sem nominiran tudi za športnika leta na svetu. Nihče tega nima. To so velike titule."