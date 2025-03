V 49. letu je umrl rokometaš, ki je bil tudi član slovenskih klubov

Srbski mediji poročajo, da je po kratki, a hudi bolezni umrl nekdanji reprezentant Jugoslavije Vladimir Matović. Imel je komaj 48 let. Umrl je po dolgotrajnem boju s hudo boleznijo.

V svoji karieri je igral za Kolubaro in Partizan, osvojil številne trofeje, kasneje pa je branil barve šabačke Metaloplastike in valjevskega Metalca, kot tudi več klubov v tujini – v Sloveniji, Španiji in Nemčiji.

Matović je večji del kariere igral za Partizan, igral pa je tudi za slovenska kluba Prule 67 in Gold Club Kozina. Z Ljubljančani (Prule 67) se je v sezoni 2003/203 celo prebil v polfinale lige prvakov.