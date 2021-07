Umrla je slovenska nogometna legenda

Ivan Toplak. FOTO: Tadej Regent, Delo

V Mariboru je v 90. letu starosti umrl, najprej odličen napadalec, pozneje slovito trenersko ime, danes poroča Večer. Toplak je leta 1984 v Los Angelesu na olimpijskih igrah do bronaste medalje popeljal reprezentanco Jugoslavije, v kateri sta bila tudiinKot igralec je Toplak z beograjsko Crveno zvezdo osvojil štiri naslove državnega prvaka.Leta 1951, po petih letih pri Braniku, je šel igrat k članom ljubljanske Olimpije. Od tam pa leta 1954 k Crveni zvezdi, velikan iz Beograda mu je v sedmih letih naštel 210 tekem in strašnih 144 zadetkov za rdeče-bele.Trenersko kariero je začel ravno pri Zvezdi, pozneje je bil predavatelj na univerzi Stanford, vodil pa je tudi vse selekcije Jugoslavije: mlado, olimpijsko ter v letih 1976 in 1977 celo A-reprezentanco. Po razpadu Jugoslavije je bil še selektor Indonezije.Njegovo delo, ki ga je nadgradil kot dolgoletni inštruktor Fife, je leta 2000 s posebnim priznanjem nagradila tudi svetovna nogometna zveza. Leta 2010 pa je bil pri zadnjem slovenskem nogometnem vrhuncu, nastopu na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki, častni gost reprezentance pod vodstvomŽivel je v Mariboru, kamor se je njegova družina iz Beograda preselila sredi druge svetovne vojne, še piše Večer.