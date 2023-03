Umrl strelski rekorder nogometnih svetovnih prvenstev

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Just Fontaine je umrl v 90. letu starosti, je sporočila njegova družina. Fontaine je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva 1958, takrat je na šestih tekmah dosegel kar 13 zadetkov, kar je še vedno strelski rekord enega mundiala.

Skupno več zadetkov od Fontaina so na svetovnih prvenstvih dosegli le Nemec Miroslav Klose (16), Brazilec Ronaldo (15) in Nemec Gerd Müller (14).

Fontaine, kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je za Francijo sicer odigral 21 tekem, na katerih je dosegel 30 golov.

Nogometaš je leta 1953 prišel k Nici, za katero je igral do leta 1956, potem pa je prestopil v takrat najmočnejši francoski klub Reims. Zanj je igral do leta 1962 in je na 131 tekmah dosegel 122 zadetkov.

Dvakrat je bil najboljši strelec francoske lige, v sezoni 1958/59 pa je v pokalu državnih prvakov prispeval deset golov in Reims popeljal do finala, v katerem ga je premagal madridski Real.

Kariero je končal leta 1962 pri vsega 28 letih, vzrok je bil dvojni zlom noge, zaradi česar je le malo igral zadnji dve leti. Leta 1967 je šel v trenerske vode in postal selektor Francije, a zdržal le dve tekmi - dva poraza na prijateljskih tekmah.

Več uspeha je imel kot trener Paris Saint-Germaina, ki ga je leta 1974 popeljal v prvo ligo.

Nogometno kariero pa je končal tam, kjer jo je začel, torej v Maroku, s tamkajšnjo reprezentanco je kot selektor leta 1980 osvojil tretje mesto na afriškem prvenstvu.