Umrl slavni urugvajski nogometaš, truplo našli dan po nesreči

Tragična nesreča je pretresla Urugvaj. Tamkajšnja športna javnost objokuje smrt nogometaša Maximiliana (Maxija) Pereira (27), ki je umrl v nesreči.



Nesreča se je zgodila, ko se je z ženo sprehajal blizu slapa Salto del Penitente. Nogometašu, ki je igral za Central, urugvajski Liverpool, Racing in Miramar, je spodrsnilo in je padel v jezero pod slapom. Maxi sam ni mogel iz jezera, hitro je stekla iskalna akcija, a gasilci ga niso mogli najti.



Naslednji dan so na pomoč poklicali potapljače, ti pa so našli truplo nesrečnega nogometaša.



Da pa ne bo pomote: preminuli ni Victorio Maximiliano (Maxi) Pereira Páez (36), v letih 2005–2018 reprezentant Urugvaja in dolgoletni igralec Benfice (2007–2015) in Porta (2015–2019).