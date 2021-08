Umrl sin (18) legendarnega nogometaša

Nekdanji nemški reprezentant(44) preživlja težke trenutke. Njegov 18-letni sinje umrl v bližini družinskega počitniškega doma na Portugalskem, saj ga je v četrtek zjutraj zmečkal štirikolesnik. Tragedija se je zgodila na jugu Lizbone. Gasilci so ga skušali oživljati, a neuspešno.Ballack, ki se je upokojil leta 2012, velja za enega najboljših nemških nogometašev vseh časov. V svoji karieri je med drugim igral za Chelsea, Bayer Leverkusen in Bayern. Nemški dres je oblekel 98-krat in dosegel 42 zadetkov.