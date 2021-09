Umrl nogometaš, ki je bil v komi kar 39 let

Jean-Pierre Adams (73), nekdanji francoski nogometni reprezentant, je umrl po 39 letih v komi. Adams je v francoski ligi odigral 120 tekem za Nico, nato pa tri sezone preživel pri PSG, kjer danes igrajo Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe. Za reprezentanco je odigral 22 tekem. Upokojil se je leta 1981, njegovo življenje pa se je za vedno spremenilo leto dni kasneje, ko se je pri 34 letih operacija kolena končala katastrofalno.



Adamsa bi morali operirati zaradi pretrganih kolenskih vezi, anasteziolog pa je naredil usodno napako, po kateri se nogometaš ni nikoli več zbudil. Adams, ki se je rodil v Senegalu, je utrpel poškodbo pljuč. Ker njegovi možgani niso dobili kisika, je padel v komo. Njegova žena Bernadette je bila ob njem vse do konca, s sinovoma pa so mu ob posebnih priložnostih prinašali zdravila. Prepričana je bila, da je njen mož čutil, kdaj je ob njem in da skrbi zanj.

