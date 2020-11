Svet športa je v črnem. Odšla je košarkarska legenda. Mileta Lisica, legendarni igralec Crvene zvezde je umrl star komaj 55 let. Kot poročajo srbski mediji je odšel po dolgi in težki bolezni.



Lisica se je rodil leta 1966 v Priboju in leta 1992 začel igrati v prvi postavi Crvene zvezde leta 1992. Za ekipo je odigral 103 tekme, kasneje pa kariero uspešno nadaljeval tudi v klubih v Franciji in Sloveniji.