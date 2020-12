Umrl je prvi slovenski član jugoslovanske košarkarske reprezentance

Umrl je Mirko Amon, prvi slovenski član jugoslovanske košarkarske reprezentance, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Leta 1930 rojeni Amon je igral na svetovnem prvenstvu leta 1950 v Argentini in zbral štiri nastope. Iz KZS so dodali, da je umrl konec novembra.



Mirko Amon je bil dijak IV. moške gimnazije v Ljubljani, na kateri se je prek učitelja športne vzgoje Miloša Kosca seznanil s košarko. Vso kariero je igral za ljubljanski Železničar, s katerim je leta 1948 postal jugoslovanski pokalni prvak, leta 1950 pa zasedel tretje mesto v jugoslovanskem prvenstvu. Z odličnimi igrami si je istega leta prislužil vpoklic v reprezentanco, ki je bila povabljena na svetovno prvenstvo v Argentini.



Amon je košarkarsko kariero zaključil pri 26 letih, ker se je posvetil službi, delal je kot univerzitetno izobražen strojni inženir. A športa ni zapustil, temveč je presedlal na odbojko, s katero se je ukvarjal do 43. leta. Ostal je zvest Železničarju, s katerim je igral v slovenski ligi.



Košarkarska reprezentantka je bila tudi njegova žena Smiljka Amon, profesorica na nekdanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, predhodnici današnje Fakultete za družbene vede.