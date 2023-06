Umrl je Miloš Rovšnik (64)

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je sporočil, da je v 64. letu umrl predsednik kluba Miloš Rovšnik.

»Miloš je funkcijo predsednika NK Celje opravljal od aprila 2017, nasploh pa bil velik prijatelj celjskega športa, za katerega se je neumorno razdajal. V času njegovega predsedovanja je NK Celje osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka,« so pri celjskem klubu zapisali na družbenih omrežjih.

Dodali so, da so misli vseh, ki so povezani z Nogometnim klubom Celje, v teh težkih trenutkih z njegovo družino, ki ji klub izreka iskreno sožalje.

Rovšnik je v Celju klub vodil z generalnim direktorjem Valerijem Kolotilom, Genadijem Golubinom, Zoranom Podkoritnikom in Sebastjanom Gobcem.

Celjani so pretresljivo vest izvedeli med pripravami na novo sezono, v katerih jih ob domačih tekmovanjih čaka tudi nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.