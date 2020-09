Umrl je legendarni košarkarski trener

V ZDA je v 79. letu starosti umrl sloviti trener John Thompson, legenda ameriške študentske košarke. Bil je prvi afroameriški trener, ki je osvojil študentsko prvenstvo (NCAA). Leta 1984 je do naslova popeljal ekipo Georgetown Hoyas iz prestolnice ZDA.



Thompson, ki so ga navijači in igralci poznali pod imenom Big John, je umrl 30. avgusta, o njegovi smrti pa so njegovi svojci medije obvestili v ponedeljek. Thompson bi bil 2. septembra star 79 let. Kot igralec je osvojil dva šampionska prstana v NBA. Z Bostonom je bil prvak v letih 1965 in 1966. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu delu, a ga trenerska pot ni nikoli zanesla v ligo NBA.



Najprej je bil trener na srednji šoli St. Anthony. Kar 27 let pa je služboval v takrat na začetku večinsko beli univerzitetni ekipi Georgetown, kjer so njegov prihod leta 1972 pospremil s kar nekaj rasnega nasprotovanja. V osemdesetih letih se je trikrat udeležil turnirja najboljše četverice. Bil je tudi selektor ameriške reprezentance, med drugim na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu, kjer je prejel bronasto odličje. Zlato je takrat osvojila Sovjetska zveza, srebro pa Jugoslavija. Trenersko pot je sklenil leta 1999, ko so ga sprejeli tudi v košarkarski hram slavnih.



Pod njegovim vodstvom so se razvijali številni bodoči igralci NBA, med drugim Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo in Allen Iverson.