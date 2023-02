Umrl je dolgoletni branilec Olimpije

V 85. letu življenja je umrl Mahmut "Šoja" Kapidžić. Dolgoletni branilec Olimpije je po nogometni upokojitvi v 80. letih prejšnjega stoletja na zvezi deloval kot vodja inštruktorske službe, selektor in koordinator mlajših selekcij, so sporočili na spletni strani Nogometne zveze Slovenije.

Nogometno pot je začel v rodni Bosni in Hercegovini, iz sarajevskega Željezničarja pa se je leta 1963 preselil v ljubljansko Olimpijo. Kasneje je za leto dni odšel v belgijski Beringen, a se nato znova vrnil v Ljubljano.

Kapidžić je za ljubljanski klub odigral 159 tekem, kot branilec pa se je podpisal pod deset zadetkov Olimpije. Po letu 1972 je kariero nadaljeval pri Mercatorju, s katerim je nastopal v drugi jugoslovanski zvezni ligi, kasneje pa je v klubu iz Viča deloval kot trener.

Po slovenski osamosvojitvi je bil Kapidžić v slovenski nogometni zvezi aktiven kot selektor in koordinator mlajših selekcij. S kadetsko reprezentanco Slovenije je leta 1997 nastopil na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

»V času svoje aktivne vloge na Nogometni zvezi Slovenije je pripomogel k vzgoji in razvoju številnih slovenskih reprezentantov, vsa leta pa je bil Kapidžić aktiven tudi v Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije, kjer je bil do smrti član sveta zaslužnih trenerjev,« so še zapisali pri NZS.