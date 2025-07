Uf, takole sta se danes zaletela Pogačar in varnostnik (VIDEO)

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na današnji gorski etapi na Dirki po Franciji zasedel tretje mesto. Pred njim sta bila samo Nizozemec Thymen Arensman in Danec Jonas Vingegaard. Kot je videti na posnetku, ki ga je na družbenem omrežju X objavil portal SBS, pa se je takoj po prihodu v cilj slovenskemu kolesarju zgodila manjša nesreča. Zaletel se je z enim varnostnikom.

Zdi se, da je Pogačar s svojo hitrostjo nekoliko presenetil varnostnika in je zato prišlo do trka. Trk pa k sreči ni bil tako močan, da bi ob tem prišlo do kakšnih poškodb.

Še dve etapi do konca

Uradna statistika kaže, da ima Pogačar po današnji etapi v skupni razvrstitvi kar 4:24 minute prednosti pred drugouvrščenim Vingegaardom, tretjeuvrščeni Florian Lipowitz pa zaostaja že 11:09 minute. Do konca letošnje Dirke po Franciji sta samo še dve etapi, sobotna razgibana in nedeljska ravninska. Zdi se, da lahko le velika smola Pogačarju odnese četrto skupno zmago na tej dirki.