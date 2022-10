Tudi nogometaši v rožnati (FOTO)

Mesec oktober je že vrsto let obarvan v rožnato, saj je to mednarodni mesec ozaveščanja vseh ljudi o raku dojk, pri čemer aktivno sodeluje Združenje Europa Donna. Ker rožnatemu oktobru sledi november oziroma movember, v katerem pozornost posvečamo tudi boleznim moške populacije, moški pa si puščajo rasti brke, so se v Radečah odločili, da pozornost namenijo kar obojim. Torej tako moškim kot ženskam.

V ta namen so v športni dvorani organizirali dobrodelno nogometno tekmo, na kateri so se pomerile štiri ekipe. Domača ekipa radeškega Muflona je bila počaščena, da se je lahko pomerila s člani diamantne nogometne generacije, priložnost so dobili tudi mladi upi, fantje, stari do 13 let, iz Nogometnega kluba (NK) Radeče in Rudar Trbovlje, ki so odigrali svojo tekmo. Glasilke sta vsem prisotnim v dvorani pomagala ogreti znana glasbenika, domačinka, pevka Nuška Drašček, ki je odpela Dan ljubezni in znano uspešnico Tine Turner Simply the best, Vili Resnik pa je odpel svojo priljubljeno uspešnico Na fuzbal me spust, saj je tudi sam velik privrženec nogometa.

Dogajanje v športni dvorani so na začetku in na koncu popestrili godbeniki Pihalnega orkestra radeških papirničarjev z radeškimi mažoretami. Za nekaj veselih taktov je poskrbel domači ansambel Jatna kvintet, dogodek pa je popestrila plesna skupina KD Zasavski country. Po nekaj uvodnih taktih godbe in govorih, med drugim je zbrane nagovoril domačin, sicer aktualni minister za gospodarstvo Matjaž Han, je bil čas za nogometni dvoboj. V ekipi NK Radeče Muflon so bili Franci Čeč, Zvone in Nejc Ribič, Danilo Guček, Aleš Breznikar, Jure Rainer, Jernej Čeh, Leon Cetin, tudi radeški župan Tomaž Režun pa Matjaž Šušteršič in Jano Sonc. Vsi so za tekmo oblekli roza majice, med čakanjem na nastop pa so na tribuni spremljali dogajanje v belih puloverjih, s katerimi so opozorili na movember, ki sledi rožnatemu oktobru in je namenjen ozaveščanju moških, da poskrbijo za svoje zdravje in preventivo, da bi bilo čim manj raka prostate, raka mod pa tudi samomorov.

1043 evrov so zbrali med prireditvijo.

Rezultat ni bil pomemben

Ekipi članov NK Radeče Muflon in diamantne nogometne generacije sta odigrali tekmo v dobrodelni namen.

Radečanom je nasproti stala, kot že rečeno, t. i. diamantna generacija, ki ne nosi zastonj takšnega imena, saj so med njimi udeleženci svetovnega prvenstva v nogometu v Južnoafriški republiki leta 2010:, nekdanji kapetan slovenske reprezentance, pa, športni novinarpa tudi podjetnik in marketinški strokovnjak, ki je zdaj član upravnega odbora Europe Donna Slovenija. Še najbolj veseli so bili prisotnosti, nekdanjega profesionalnega nogometaša, ki je tudi sam pri 24 letih zbolel za rakom, danes pa je podpredsednik društva OnkoMan. »Jakopič je v Radeče pripeljal diamantne fante,« je razkrila ambasadorka združenja Europa Donna, ki je pred leti uspešno premagala raka dojk. Danes o njej ozavešča druge. »V tem mesecu nas na zdrav življenjski slog opozarja rožnata pentlja, a dejansko moramo mi sami vsak dan skrbeti za svoje zdravje. Zmag je več vrst, a v tekmi za zdravje smo mi največji zmagovalci,« pravi Bregarjeva, ki je bila vesela med prireditvijo zbrane donacije, 1043,30 evra, simbolično ji je ček izročil predsednik NK Radeče. Bregarjeva ga je predala Cuzaku, ki ga bo predal naprej, za raziskave, ki bodo pripomogle k še bolj učinkovitemu zdravljenju rakavih in predrakavih sprememb na dojkah. Tekma med člani NK Radeče Muflon in diamantno nogometno generacijo se je sicer zaključila v prid slednje, a rezultat ni bil pomemben, pomembnejša sta bila namen in druženje. »Hvaležen sem vsem, ki so pripomogli, da je ta dogodek lepo uspel. In za dober namen niti meni po 20 letih ni bilo težko obleči dresa in zaigrati nogometa, četudi le za nekaj minut,« pa je ob koncu mislil strnil radeški župan Tomaž Režun.

