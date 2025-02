Vsi so ga čakali! Prvi odziv Dončića po šoku iz Dallasa je končno tu

V športnem svetu zelo odmeva selitev Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Prihod njihovega novega superzvezdnika so potrdili tudi pri moštvu iz mesta angelov. Direktor kluba Rob Pelinka je Dončića med drugim označil za predanega zmagovanju naslovov, klub pa je potrdil, da bo slovenski košarkarski as nosil številko 77.

Vsem, s katerimi sem sodeloval v dallaški skupnosti, se zahvaljujem, ker ste mi dovolili prispevati k vašemu delu in pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Ko začenjam naslednji del svoje košarkarske poti, zapuščam mesto, ki bo zame vedno kot dom stran od doma. Dallas je posebno mesto in navijači Mavs so posebni navijači. Hvala iz dna srca Košarka mi pomeni vse in ne glede na to, kje bom igral igro, bom to počel z enakim veseljem, strastjo in ciljem – osvojiti prvenstvo.

Da bo še naprej nosil številko 77, čeprav v zlato-vijoličastih barvah, je razvidno tudi iz dobrodošlice, ki jo je klub objavil na omrežju X. S tem bo postal prvi igralec v sloviti zgodovini 17-kratnih prvakov lige NBA s to številko.

In končno je prišel težko pričakovani Dončičev odziv. Na družbenih omrežjih je objavil pismo, ki ga je naslovil Dragi Dallas. Tako je med drugim zapisal:

»Pred sedmimi leti sem prišel kot najstnik, da bi uresničil sanje po igranju košarke na najvišjem nivoju. Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste poskrbeli, da se je v Teksasu počutil kot doma. V dobrih in slabih časih, od poškodb, pa do finala NBA se vaša podpora nikoli ni spremenila. Začenjam novo poglavje v košarki in zapuščam mesto, kjer se bom vedno počutil kot doma.«

Malo za tem je slovenski reprezentant, ki bo ta mesec dopolnil 26 let, pozdravil tudi svojo novo moštvo. »Hvaležen sem za to čudovito priložnost. Košarka mi pomeni vse v življenju in ne glede na to, kje jo bom igral, bom to počel z enakim veseljem, s strastjo in ciljem - osvojiti prvenstvo,« je zapisal in se za konec še enkrat zahvalil soigralcem, trenerjem in navijačem za čudovito izkušnjo v Dallasu.

Novica o menjavi med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks je odjeknila v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko je prvi o njem poročal ameriški ESPN. Dogovor o menjavi Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa v zameno za Anthonyja Davisa, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 in Maxa Christieja sta zdaj tudi uradno potrdila oba vpletena kluba. Kot tretja stranka z manjšim vložkom je v dogovor vključen tudi Utah Jazz.

Dončić bo v mestu angelov moči združil s prvim zvezdnikom lige NBA LeBronom Jamesom. Kot je naknadno poročal ESPN, James kljub nepričakovani menjavi namerava ostati pri Los Angelesu. Štiridesetletnik je med poletjem podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe, ta pa dejansko vključuje klavzulo o prepovedi menjave.

Mavericks po šokantni menjavi Dončića doživeli visok poraz

Vodilno moštvo košarkarske lige NBA Cleveland Cavaliers je ekipi Dallas Mavericks, ki jo je pretresla nenadna menjava superzvezdnika Luke Dončića, prizadejalo visok poraz. Konjeniki so si že po prvi četrtini nabrali ogromno prednost (50:19), na koncu pa so slavili kar s 144:101.