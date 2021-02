Tretji najboljši v Evropi

Foto: Kzs.si

Damir Grgič Foto: Kzs.si

Tretjič na EP



Slovenske košarkarice bodo tretjič zapored nastopile na evropskem prvenstvu. Leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti pozneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile 10. mesto.

16 ekip



Osemintrideseto evropsko prvenstvo bo med 17. in 27. junijem v Valencii v Španiji in Strasbourgu v Franciji. V lov za naslov prvakinj se bo podalo 16 reprezentanc, žreb skupin bo 8. marca. Na prvenstvu poleg gostiteljic Španije in Francije sodelujejo še zmagovalke skupin Slovenija, Švedska, Rusija, Češka, Srbija, Belorusija, Belgija, Slovaška, Hrvaška ter Grčija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Italija in Turčija, kot najboljše drugouvrščene reprezentance.

V ŽKK Cinkarna Celje so ponosni, da sta se v kvalifikacijah za nastop na 38. evropskem prvenstvu, ki bo junija v Španiji in Franciji, na vrhu lestvice strelk in skakalk znašli dve nekdanji članici njihovega kluba.Med igralkami 33 reprezentanc, ki so nastopile v kvalifikacijah, je najboljša strelka hrvaška reprezentantka, po 25,5 točke na tekmo je dosegla, v Celju se je kalila med letoma 2014 in 2016. Že drugič zapored je najboljša skakalka kvalifikacijskih tekem reprezentantka BiH(15,3 skoka), v Celju je bila med letoma 2011 in 2015. V prav vseh statističnih kategorijah kvalifikacij je med 10 najuspešnejšimi igralkami vsaj ena, ki je v preteklosti nosila dres Cinkarne –je bila s 5,3 podaje osma podajalka, Marica Gajić, Ivana Dojkić inso bile med vodilno peterico po pridobljenih žogah, Hrvaticaje trojke zadevala s kar 61-odstotno natančnostjo.V kvalifikacijah za nastop na EP je v 16 reprezentancah, ki so si priigrale udeležbo na prvenstvu, zaigralo kar 19 sedanjih ali nekdanjih košarkaric Cinkarne Celje. Igrale so v štirih reprezentancah: v slovenski 11, bosanski pet, hrvaški dve in ena v švedski.»Ponosni smo na dejstvo, da smo po številu reprezentantk, ki so igrale v našem klubu in se uvrstile na evropsko prvenstvo 2021, tretji najuspešnejši klub v celotni Evropi. Z več reprezentantkami, ki so se uvrstile na EP in so ali so bile članice teh klubov, se lahko pohvalita le ruski Dinamo Kursk naše nekdanje članice Evev Lisec(23 reprezentantk) in češki USK Praga (21), za katero igratain Ivana Dojkić,« poudarjajo v taboru Celjank, kjer so se leta 2007 lotili načrtnega dela. Bili so sila v regiji, igrali v Evropi, a so hoteli obrniti ploščo. Če so imeli prej jedro ekipe iz izkušenih igralk, so odtlej dajali poudarek delu z mladimi. »Leta 2007 nam je uspelo pripeljali Niko Barič in igralko iz BiH, prva je bila najboljša kadetinja v Evropi, Matea pa prva strelka evropskega kadetskega prvenstva, angažirali smo še Črnogorko,« se začetkov spominja športni direktor Celjank. Tedaj je bil trener, potem je delo začel, ki je še danes glavni pri kaljenju mladih igralk.»Nato smo dodali še druge slovenske igralke, aktivni smo bili na območju nekdanje Jugoslavije,« poudari Kranjc in spomni na prihod, pa generacijo letnika 1995, ko so klub okrepile mlade Eva Lisec, Marica Gajić in. Sledile so, Ivana Dojkić,. Kar sedem igralk je dalo Celje reprezentanci do 20 let, ki je leta 2017 osvojila srebro na EP. V Celju sta se kalili šein, med letoma 2000 in 2002 pa nadarjenih igralk ni bilo. Zato je bilo toliko bogatejše naslednje obdobje, predvsem med letoma 2003 in 2005; izpostaviti velja predvsemter, ki je prišla iz Nigerije.»Naša vizija je, da igralki pomagamo do prestopa, ko preraste naš klub. Predvsem pa je bistveno, da gre v pravi klub,« poudari Krajnc, ki spomni, da so njihove igralke šle v Rusijo, Turčijo in Italijo, v vodilne klube po ligah in državah. »Vsa nadomestila, ki jih dobivamo, vlagamo v delovanje kluba. Nika Barič, Marica Gajić in druge so ponesle njegovo ime v svet. Ob tem pa so omogočile, tako s svojimi igrami kot z nadomestili, da se ta program nadaljuje in razvija. Igralke se zavedajo, da s svojim uspehom pomagajo mladim, ki prihajajo,« poudari Kranjc. Dobro klubsko delo je v veliko pomoč slovenski reprezentanci.Damir Grgič, od leta 2009 je klubski trener v Celju, od 2014. vodi reprezentanco, leta 2017 jo je prvič popeljal na EP, letos še tretjič. Prvi dve evropski prvenstvi sta bili dobri lekciji ter namenjeni kaljenju in nabiranju izkušenj. Je napočil korak za nekaj več, se sprašujejo mnogi. »Mi moramo meriti visoko. Naš cilj bo vsekakor napredek glede na zadnje evropsko prvenstvo. Menim, da smo tega sposobni, in moramo biti optimistični,« pravi Grgič in meni, da bo Slovenija zelo hitro godna in sposobna za medalje.