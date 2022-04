Trener Eme Kozin drugi na somijadi

Ni skrivnost, da je Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in v zadnjem obdobju tudi menedžer najuspešnejše slovenske boksarke Eme Kozin, strasten ribič.

Minuli konec tedna se je udeležil somijade na Šmartinskem jezeru in s somom, težkim 2,04 kilograma, osvojil drugo mesto. Zmagal je Anže Jurčič (3,34 kg), tretji pa je bil Vlado Peklar (1,22 kg). »Ker so bile zaradi nizke temperature vode (12 ˚C) razmere za ribolov sila neugodne, saj so bili somi precej neaktivni, smo bili z ulovom zadovoljni,« je pojasnil Pavlin, ki ne dvomi, da bodo na naslednjem tekmovanju (8. in 9. julija) somi precej bolj aktivni.

Zadnja somijada bo na sporedu 1. in 2. oktobra, ko bodo razglasili skupnega zmagovalca treh preizkušenj. Po uvodni sicer z dvema ujetima somoma vodi prav Pavlin, ki že nestrpno pričakuje naslednji dvoboj svoje varovanke. Kozinova se bo konec maja v Pforzheimu pri Stuttgartu z Južnoafričanko Noni Tenge udarila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBF in srebrni šampionski pas združenja WBC.