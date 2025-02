Tragedija v športu: umrla komaj 21-letna rokometna vratarka

Mednarodna rokometna zveza IHF je objavila, da je v starosti 21 let umrla francoska rokometna vratarka Jemima Kabeya. IHF ni razkril vzroka smrti, dodal je le, da je šlo za nenadno smrt. Pri krovni rokometni zvezi so ob tem družini, prijateljem, soigralkam in drugim izrekli sožalje.

Kabeya je veljala za nadarjeno vratarko, igrala je za Plan-de-Cuques v domovini, bila je tudi članica mlajših francoskih selekcij.

»Bila je velik vratarski talent in vzorna soigralka, predvsem pa zelo ljubezniva. Njen nasmeh in predanost rokometu bosta pustila neizbrisen spomin v naših srcih in zgodovini Plan-de-Cuquesa,« so zapisali pri klubu.

Kabeya je s slednjim nedavno podaljšala pogodbo, v tej sezoni pa bila ena najboljših vratark francoske lige s 35,6 odstotka ubranjenih strelov.