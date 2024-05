Tragedija v ringu: boksar (29) umrl po nokavtu

Devetindvajsetletni britanski boksar Sherif Lawal je umrl v bolnišnici po svojem profesionalnem boju v Londonu. Po poročanju britanskih medijev je Portugalec Malama Varela v četrti od šestih načrtovanih rund zrušil Lawala z nokavtom v teme. Iz ringa so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer mu niso mogli pomagati.

Sodnik Lee Every je začel odštevati, a se je takoj ustavil, ko je videl, v kakšnem stanju je Lawal. Zdravniki so mu v ringu pomagali približno 20 minut, uporabili so tudi defibrilator, nato pa so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico Northwick Park, kjer so ga kasneje razglasili za mrtvega.

»Na žalost se je zgrudil in kljub najboljšim naporom reševalcev je bil pozneje razglašen za mrtvega,« so v izjavi zapisali promotorji Warren Boxing Management.

Boj med Lawalom in Varelo je bil prvi na sporedu v londonskem Harrow Leisure Centru, dogodek pa je bil nato odpovedan.