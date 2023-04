Tragedija čisto blizu nas, nogometaš (16) umrl med tekmo

Iz Hrvaške poročajo o tragediji. Na tekmi kadetov 2. nogometne lige med Samoborjem in Dugim Selom je nenadoma umrl mladi nogometaš NK Samobor, star komaj 16 let.

»V 60. minuti tekme je povedal sodniku, da se ne počuti dobro, ta pa ga je napotil k zdravnikom. Omedlel je in prenehal dihati. Zdravniki so ga uspeli ohraniti pri življenju do prihoda reševalnega vozila,« piše v uradnem zapisnikeu tekme.

Iz NK Samobor so preko družbenih omrežij izrazili sožalje: »Mirno spi, angel naš«.

Sožalja in besede sočutja z vseh strani

»V teh težkih trenutkih, ki so prizadeli celoten hrvaški šport, izrekamo iskreno sožalje prijateljem iz Samobora. V mislih smo z njimi in družino preminulega angela. Počivaj v miru«, so ob tem sporočili na Facebook strani NK Bistra.