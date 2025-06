Tragedija: nenadoma je umrl priljubljeni 19-letni nogometaš, veljal je za izjemen talent

Tragedija v Veliki Britaniji, natančneje v Walesu. Talentirani Tristan O'Keefe (19), nogometaš valižanskega kluba Pontnewynydd, je preminil, kar je potrdil tudi sam klub. Tristan je bil »zvezda, ki sije«, ter oseba, ki je pustila neizbrisen pečat v ekipi. Bil je steber obrambe moštva in je odigral več kot 100 tekem, je sporočil njegov klub. Vzrok smrti za zdaj ostaja neznan, policijska preiskava pa je še v teku. Njegov dres s številko 3 so umaknili v znak večnega spomina, ostal bo uokvirjen in razstavljen v garderobi, poroča britanski The Sun.

Celotna izjava Pontnewynydd AFC-ja se glasi: »Z najtežjim srcem delimo uničujočo novico o smrti enega izmed naših – Tristana O'Keefea. Tristan ni bil le talentiran nogometaš – bil je luč v našem klubu, prijazen in skromen mladenič, ki je vsem okoli sebe prinašal energijo, veselje in moč. Bil je ljubljen s strani soigralcev, spoštovan s strani trenerjev in cenjen s strani vseh v Pontnewynydd AFC-ju. Tristan je bil ključni del naše nepozabne neporažene ligaške sezone – poti, ki nas je pripeljala do napredovanja v Gwent Premier ligo.«