V 47. LETU

Tragedija, ki odmeva: močno premlad umrl nekdanji boksarski šampion

Med svojo profesionalno kariero se je Ricky Hatton boril tudi z boksarskima superzvezdnikoma - Američanom Floydom Mayweatherjem in Filipincem Mannyjem Pacquiaom.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Ruslan Danyliuk Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Ruslan Danyliuk Getty Images/istockphoto

A. Ka.
14.09.2025 ob 16:14
A. Ka.
Britanski BBC poroča, da je v 47. letu starosti umrl nekdanji svetovni boksarski prvak, Britanec Ricky Hatton. Po poročanju policije je bil 46-letni moški najden mrtev doma v mestu Hyde v Angliji, za zdaj pa ne kaže, da bi umrl nasilne smrti.

Hatton bi sicer kmalu imel nov boksarski dvoboj. Po pisanju BBC-ja bi se 2. decembra udaril z Eiso Al Dahom. Hatton je imel zadnji profesionalni dvoboj leta 2012. Takrat se je boril proti Ukrajincu Vyacheslavu Senchenku, dvoboj pa je izgubil.

Floyd Mayweather in Ricky Hatton FOTO: Andrew Couldridge Action Images Via Reuters
45-krat je zmagal

Hatton velja za zelo znano ime v svetu boksa. Le redko je izgubljal v svoji profesionalni karieri. V 48 dvobojih je zmagal 45-krat, trikrat pa je izgubil.

Med svojo profesionalno kariero je imel dvoboja tudi z boksarskima superzvezdnikoma, Američanom Floydom Mayweatherjem in Filipincem Mannyjem Pacquiaom. Proti obema je izgubil.

