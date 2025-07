Tour 2025: Vingegaard in Evenepoel bi preprečila slovensko veselico

Vsi štirje so vsaj enkrat že zmagali na največjih etapnih preizkušnjah. A na startu bo še nekaj kolesarjev, ki imajo v žepu medaljo z grand tourov.

Kljub temu pa jih ne smemo dajati na isti list papirja favoritov. Richard Carapaz je blestel na Giru, Egan Bernal je nakazal, da se vrača v staro formo, Tao Geoghegan Hart je velik dolžnik, Simon Yates ne more ponoviti lanskega Pogijevega dvojčka …

Kakorkoli že obračamo misli in predvidevanja, je jasno, da je Pogačar favorit številka ena z naskokom in da je v veliki četverici največja neznanka Roglič, ki ga nismo videli dirkati od odstopa v 16. etapi Gira.

Na Touru bi kot leta 2020 lahko spet imeli dva kolesarja na odru za zmagovalce, a prvi Pogačarjev zasledovalec je na papirju spet Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Ne smemo pozabiti, da je Danec že dvakrat premagal Pogija, da je na lanskem Touru nastopil po zelo hudi poškodbi, ki jo je staknil spomladi, in da je letos ta največja dirka njegov največji, pravzaprav edini pravi cilj. In kolesarju njegovega kova, podkrepljenemu s tako močno ekipo, moramo z vsem spoštovanjem verjeti, da bo boj za rumeno majico hud.

Kje je lahko Vingegaardova prednost

Vingegaard morda nima šarma in drznosti svojega največjega tekmeca Pogačarja, a prav v tem je njegova moč. Deluje v tišini, predano in premišljeno, obdan z ekipo, ki združuje moč, inteligenco in izjemno disciplino.

Na letošnjem Giru je ekipa Visma Lease a Bike znova pokazala svojo premoč. Ko je bil Vingegaard odsoten, je vlogo kapetana prevzel njegov pomočnik Simon Yates in brezhibno opravil nalogo, zmagal je v skupnem seštevku, čeprav pred dirko nihče tega ni pričakoval ali vsaj napovedoval. Šlo je za še en učbeniški primer ekipne taktike, v kateri je ključno vlogo znova odigral Wout van Aert. Zmaga je bila potrditev moči sistema Visme in tudi odličen motivacijski obliž za Britanca, ki bo na dirki po Franciji v gorskih etapah bržkone brez oklevanja opravljal najtežje naloge za svojega danskega kapetana.

Na drugi strani pa ekipa UAE Team Emirates ostaja bolj zvezdniška kot homogena. Čeprav Pogačar razpolaga s kakovostnim naborom kolesarjev, se zdi, da marsikdo, predvsem ko svetovne številke ena ni na dirki, ni pripravljen v celoti podrediti lastnih ambicij skupnemu cilju.

A v letošnji sezoni je mogoče slutiti spremembo. Portugalec João Almeida je eden od redkih, ki bi lahko končal tradicijo individualizma v ekipi. Njegova forma je impresivna, zmagal je na dirkah po Baskiji, po Romandiji in za piko na i minuli teden še po Švici. Vprašanje pa ostaja – bo pripravljen to izjemno formo v celoti podrediti vlogi pomočnika in delovati v senci svetovnega prvaka?

Na dirki po Franciji bo morda prav kolektivna moč tista, ki bo odločila bitko med dvema največjima imenoma sodobnega kolesarstva.

Remco Evenepoel je videti kot strah in trepet

Tudi Remco Evenepoel ima na voljo predano ekipo Soudal Quick Step, a v njegovem primeru si vodstveno vlogo deli s sprinterjem Timom Merlierjem, ki potrebuje lastni vlak za končanje etap. Poleg tega Evenepoel na tritedenskih dirkah še ni čisto na ravni najboljših. Leta 2022 je osvojil Vuelto, a to je bilo že pred tremi leti, pa še takrat je ob padcu in odstopu Rogliča v 16. etapi izgubil najnevarnejšega tekmeca.

Fizično se je zelo očitno spremenil. Spominja na povratek Lancea Armstronga iz leta 1999. Je mogoče prišel čas za njegov pohod na tritedenske dirke? Na dirki po Dofineji je bilo videti, da je dodatno napredoval v vožnji na čas, a klanci so še vedno njegova slabša plat, čeprav ima nekaj kilogramov manj. Morda pa je bila Dofineja samo dober trening ...

Izenačena borba ali spet ne

Na papirju ima Vingegaard boljšo pomoč v gorah. Matteo Jorgenson, spomladi zmagovalec dirke Pariz–Nica, Simon Yates, zmagovalec Gira in nekdanji zmagovalec Vuelte, Sepp Kuss, ki je v preteklosti do številnih zmag pomagal tudi Rogliču, so v ekipi. In še Wout van Aert lahko doda povsem novo razsežnost.

Pogačar se bo lahko zanesel na Almeido in Adama Yatesa, Simonovega brata dvojčka, čeprav je slednji letos močno pod pričakovanji. V podpori bodo še Tim Wellens, Pavel Sivakov in Marc Soler, a njihova vrednost bo na preizkušnji šele, ko dirka pride na najtežje klance.

Nismo še pozabili konca Pogačarjevega boja za rumeno majico pred dvema letoma na Col de la Loze: »Konec je. Mrtev sem.« Posledica večdnevnega pritiska ekipe Jumbo Visma, predhodnice zdajšnje Visme Lease a Bike. Bila je 17. etapa in prav tam je Vingegaard potrdil svojo drugo zaporedno zmago.

Letos bo jasno, ali je bila lanska Pogačarjeva prevlada posledica oslabljenih tekmecev ali res sodi v svoj razred. Če sodimo po njegovem nastopu na dirki po Dofineji, velja drugo. Na obeh gorskih etapah je napadel že na začetku zaključnega vzpona. Ostali so hitro odpadli, izjema je bil Vingegaard, ki mu je za kratek čas sledil, nato pa popustil.

Ekipna taktika je pomembna, a če bo Pogačar tudi letos napadal zgodaj in vsako gorsko etapo spremenil v dvoboj moči, bodo vse strategije postale nepomembne.