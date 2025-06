Tour 2025: Kolesarskega kralja spet čaka pariški prestol

To je branilec lanske krone in svetovna številka ena Tadej Pogačar (UAE), ki se po izjemni sezoni 2024 zdi neustavljiv tudi letos.

Zmagovalca 112. dirke po Franciji bo odločil dvoboj titanov, Pogačarja in Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), so prepričane skoraj vse učene kolesarske glave na svetu. Razmišljanje je logično, slovenski in danski zvezdnik sta si med seboj razdelila zadnjih pet velikih pentelj. Ob prvi leta 2020 je bil največji Pogačarjev tekmec še Primož Roglič, ki je rumeno majico izgubil tik pred zdajci, v sloviti vožnji na kronometer na La Planche des Belles Filles.

Leto kasneje po padcu in odstopu zasavskega orla Pogi ni imel enakovrednega tekmeca, je pa profesionalna karavana spoznala, da ima potencial za rumeno majico tudi Vingegaard. Potrditev smo dočakali leta 2022, ko je Danec sicer z izdatno Rogličevo pomočjo dokazal, da je tudi Pogačar iz mesa in krvi.

Vajo je ponovil še predlanskim, ko je Pogačarjeve načrte prekrižal padec na dirki Liège–Bastogne–Liège, po katerem so bile zaradi zloma zapestja njegove priprave za Tour okrnjene. Podobno je lani veljalo za Vingegaarda, ki je pri padcu na dirki po Baskiji utrpel precej hujše poškodbe, med drugim si je prebil pljučno krilo. Na prestol se je pri tem prepričljivo vrnil as s Klanca pri Komendi, ki je na poti do zmage v Nici dobil šest etap in kar 19 dni nosil rumeno majico.

Pravi čas na vrhuncu forme

Letos bosta oba na start v Lillu prišla brez večjih težav – Vingegaard je pri padcu na dirki Pariz–Nica dobil pretres možganov, ki pa ni zmotil njegovih priprav za Tour – in na vrhuncu forme, kar obeta izjemen boj za zmago. To bo letos kolesarski kralj po olimpijskem premoru spet slavil na Elizejskih poljanah. Stavnice in stroka se močno nagibajo k Pogačarju, kar je tudi logično po tem, kar je že pokazal letos. V 22 tekmovalnih dnevih je slavil 11 zmag in je na podobni poti kot lani, ko je sezono končal z rožnato majico z Gira, rumeno s Toura in mavrično svetovnega prvaka ter s skupno kar 25 zmagami.

Tadej Pogačar je bil na dirki po Dofineji precej močnejši od Jonasa Vingegaarda. Foto Tony Esnault/ASO

Tokrat je izpustil Giro in se osredotočil na enodnevne dirke. Nekateri komentatorji so ocenjevali, da bo zato slabše pripravljen za Tour, češ da je priprava za klasične dirke povsem drugačna kot za tritedenske maratone. V veliki meri je Pogačar to zanikal na generalki pred vrhuncem sezone, dirki po Dofineji. Na njej je sprva kazalo, da v pripravi zaostaja za najnevarnejšima tekmecema Vingegaardom in Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), ki sta bila občutno hitrejša v vožnji na čas.

Vendar je, kot kaže, šlo le za slabši dan, preden so se pokazali pravi sadovi Pogačarjevih višinskih priprav v Sierri Nevadi. V gorskih etapah mu nihče ni bil kos, niti Vingegaard, ki v klanec ni mogel slediti silovitim sedečim pospeškom kapetana ekipe UAE. Ta je najmočneje udaril v Comblouxu, kjer je predlani Vingegaard v vožnji na čas v svoj prid odločil njun dotlej izjemno tesen dvoboj.

»Letos je naš načrt zelo podoben tistemu iz leta 2023, vendar sem si takrat zlomil roko in nisem mogel trenirati, kot sem si želel. Tako bom prvič na Touru nastopil po pravi sezoni klasik, po katerih sem moral začeti trenirati drugače. Zelo zgodaj sem šel na višino v Sierri Nevadi in opravil zelo kakovostne priprave,« je iz Pogačarjevih izjav razbrati, da bi se morda tudi Tour 2023 končal drugače, če ne bi bilo nesrečnega padca v Belgiji.

Noče se dolgočasiti

Kljub tveganju, da bi se kaj takšnega lahko ponovilo – letos je prvič dirkal na zloglasnih kockah spomenika Pariz–Roubaix in zasedel drugo mesto –, se v nasprotju s svojimi tekmeci ni odrekel nastopom na klasičnih dirkah. »Nočem se dolgočasiti, početi vedno isto. Če bi to počel, moja kariera ne bi bila prav dolga. To je glavni razlog, da občasno spremenim svoj tekmovalni program. Pridobivam tudi veliko izkušenj, ko se v pelotonu vozim pri različnih hitrostih, zato tudi drugače razumem dirke, saj tekmujem na vseh možnih terenih. Ne nastopam le na enotedenskih dirkah, kot so Pariz–Nica, po Kataloniji, Baskiji, Dofineji ali Švici. Te preizkušnje se vedno razpletejo bolj ali manj enako. Na klasičnih dirkah je dogajanje vsaj zame čedalje bolj zanimivo,« je Pogačar potrdil, da so mu velike enodnevne dirke bolj pri srcu kot etapne preizkušnje, vendar so tudi koristne kot priprava za Tour.

Pri njem se je od bolečega francoskega poraza leta 2023 veliko spremenilo, med drugim je zamenjal trenerja. Španec Javier Sola, ki je nadomestil rojaka Iñiga San Millana, je v njem odklenil še neizkoriščeni potencial. In tega je bilo še veliko, čeprav je že od leta 2021 neprekinjeno na vrhu svetovne kolesarske jakostne lestvice.

Odpravil šibke točke

S treningom moči v telovadnici, prilagajanjem na visoke temperature in drugimi prijemi so skorajda vse Pogačarjeve šibke točke, ki jih je Vingegaard v preteklosti izkoristil, postale preteklost. »Pritisk za Tour je vsepovsod. Vsako leto je malo večji in raven dirkanja je vsako leto zahtevnejša. Sezona je bila zame doslej skorajda brezhibna, kar po svoje zmanjša pritisk name, po drugi strani pa ga poveča. To je odvisno predvsem od tega, kakšne volje se zbudim kateri dan. Če mi ne uspe na Touru, bom imel kljub temu za seboj uspešno sezono, kajne? S tega zornega kota grem lahko na Tour nekoliko bolj sproščen,« je Pogačar dejal na novinarski konferenci pred dirko po Dofineji in dodal, da ne bo nič narobe, če na njej ne bo zmagal.

Tadej Pogačar bo Tour začel v mavrični majici svetovnega prvaka, vprašanje pa je, kdaj bo oblekel rumeno majico. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP

Dober teden dni kasneje je spet stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Kolesarskemu svetu je pokazal, da je najmočnejši. Pri tem so se nekateri zmrdovali, češ da preveč zmaguje, drugi pa, da v sklepni osmi etapi ne bi smel prepustiti zmage ubežniku Lennyju Martinezu (Bahrain Victorious) in drugega mesta Vingegaardu, ker si je že zagotovil prvo mesto v skupnem seštevku.

S tem se je Pogačar odpovedal tudi stoti zmagi v karieri. Očitno jo je prihranil za Tour, na katerem bo lovil četrto končno zmagoslavje. Z njim bi se na večni lestvici izenačil s Chrisom Froomom, pred seboj pa bi za kakšno leto pustil le še veliko četverico s po petimi zmagami: Miguela Induraina, Eddyja Merckxa, Jacquesa Anquetila in Bernarda Hinaulta.

Nadaljeval bo tudi lov na rekordnih 35 etapnih zmag Marka Cavendisha. Po lanskih šestih uspehih jih ima zdaj 17. Če se bo ponudila priložnost, na Touru ne bo dileme: zmagati ali dnevno slavo prepustiti komu drugemu. Na Touru ni daril.