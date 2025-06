Tour 2025: Čez brutalne Pireneje in Alpe do izziva na Montmartru

Rumena karavana se bo nato selila proti jugu čez Bretanjo. Prvi teden bo zaznamoval legendarni vzpon na Mûr de Bretagne, v nadaljevanju pa bodo dirko ogreli zahtevni ciljni vzponi na Mont Ventoux, Peyragudes, Hautacam, Col de la Loze in La Plagne. Skupno bodo morali kolesarji v 21 etapah premagati 3320 kilometrov in 51.500 višinskih metrov.

1. etapa: Lille–Lille (184,9 km)

sobota, 5. julija – Prva etapa dirke po Franciji 2025 bo 185 kilometrov dolga zanka zahodno od Lilla. Skupna višinska razlika ne presega tisoč metrov, kar je idealna priložnost za sprinterje. Po dveh tujini posvečenih velikih startih, v Bilbau in Firencah, se Tour letos znova začenja v Franciji. Prvič po petih letih se spet pričakuje, da bo sprinter oblekel prvo rumeno majico.

2. etapa: Lauwin-Planque–Boulogne-sur-Mer (209,1 km)

nedelja, 6. julija – Druga, najdaljša etapa letošnjega Toura prinaša razgibano traso. Zaključek v Boulogne-sur-Meru bo namenjen eksplozivnim kolesarjem in najbrž bo rumena majica že zamenjala lastnika. Kolesarji bodo morali premagati v dolžini 209,1 kilometra 2100 višinskih metrov, ključni vzponi so zgoščeni na koncu. Zadnjih deset kilometrov zaznamujeta dve kratki, a strmi klančini: Côte de Saint-Étienne-au-Mont (en kilometer pri 10,6-odstotnem naklonu) in Côte d'Outreau (800 metrov pri 8,8-odstotnem). Po slednjem sledi še 5,5 kilometra do cilja, na koncu s triodstotnim naklonom.

3. etapa: Valenciennes–Dunkerque (178,3 km)

ponedeljek, 7. julija – Tretja etapa poteka po rahlo valoviti trasi, dolgi 178,3 kilometra. Z vsega 700 višinskimi metri gre za še eno etapo, ki cilja na množični sprint. Edini pravi vzpon je Côte de Cassel (2,3 kilometra pri 3,8-odstotnem naklonu), tokrat z druge strani kot v prvi etapi. Nahaja se približno 30 kilometrov pred ciljem. Zadnji del je popolnoma raven.

4. etapa: Amiens–Rouen (174,2 km)

torek, 8. julija – Četrta etapa s 174,2 kilometra dolgo razgibano traso vodi iz Amiensa v Rouen. Obe mesti imata bogato zgodovino, povezano s Tourom. Tokrat bo zaključek kot naročen za hribolazce. Zadnjih 30 kilometrov je gosto posejanih s kratkimi, strmimi klanci. Izstopata Côte de Thuit (2 km, 6 %) in Côte Jacques Anquetil (2,7 km, 4,6 %). Nato se zvrstijo še štirje. Z vrha »zidu« Saint-Hillaire ostane še pet kilometrov do cilja, večinoma spusta, v zadnjem kilometru je še 500 metrov vzpona, nato pa ciljna ravnina.

5. etapa: Caen–Caen (33 km, kronometer)

sreda, 9. julija – Peta etapa je 33-kilometrski posamični kronometer v okolici Caena, ki letos praznuje tisočletnico obstoja. Trasa je hitra in ravna, sanje za kronometriste. »Mesto stotih zvonikov« ima bogato zgodovino na Touru, a ga kar 25 let ni bilo na sporedu. Trasa poteka po širokih, ravnih cestah, s skupnim vzponom manj kot 200 metrov. Vmes so tri merjenja vmesnega časa: na 8,2, 16,4 in 24,8 kilometra. Ta etapa bo pomembna za razvrstitev favoritov in bo verjetno premešala skupni seštevek.

6. etapa: Bayeux–Vire Normandie

(201,5 km)

četrtek, 10. julija – Šesta etapa vodi naravnost skozi Normandijo. Na 201 kilometru se nabere približno 3500 višinskih metrov, cilj je na vrhu kratkega, a izjemno strmega klanca.

7. etapa: Saint-Malo–Mûr-de-Bretagne (197 km)

petek, 11. julija – Sedma etapa poteka od atlantske obale proti osrčju Bretanje. Po 197 kilometrih se konča z legendarnim vzponom na Mûr-de-Bretagne, sanjskim ciljem za eksplozivne kolesarje. Vzpon je dolg dva kilometra, povprečni naklon znaša 6,9 odstotka, pri čemer je v prvem kilometru skoraj desetodstotni.

8. etapa: Saint-Méen-le-Grand–Laval (171,4 km)

sobota, 12. julija – Osma etapa je skoraj ravninska, dolga je 171,4 kilometra in ima 1400 metrov višinske razlike – sprinterji komaj čakajo na svojo priložnost. Čeprav uradno ni kategoriziranih vzponov, valovit teren lahko povzroči nekaj selekcije, a končni razplet najverjetneje prinese sprint glavnine.

9. etapa: Chinon–Châteauroux (174,1 km)

nedelja, 13. julija – Deveta etapa vodi iz zgodovinskega vinogradniškega mesta Chinon do Châteaurouxa, dolga je 174,1 kilometra. Z manj kot 1300 višinskimi metri bo dan pisan na kožo sprinterjem. Trasa, ki se pomika proti vzhodu, nima zahtevnih vzponov.

10. etapa: Ennezat–Le Mont-Dore

(165,3 km)

ponedeljek, 14. julija – Na francoski državni praznik ne bo počitka. Namesto tega čaka kolesarje ena najtežjih etap, 165,3 kilometra in več kot 4300 višinskih metrov. Pokrajina vulkanskega Auvergna bo prizorišče boja med favoriti za skupni seštevek. Na etapi je kar sedem kategoriziranih vzponov. To bo eden tistih dnevov, ko lahko kdo izpade iz boja za zmago na Touru oziroma se vrstni red vsaj premeša v korist najboljših hribolazcev.

11. etapa: Toulouse–Toulouse (156,8 km)

sreda, 16. julija – Etapa po prvem dnevu počitka pelje kolesarje na 156,8-kilometrsko etapo okoli Toulousa. Profil je večinoma raven, a zaključek skriva nekaj kategoriziranih in tudi nekategoriziranih krajših klancev. Sprinterji in njihovi moštveni vlaki bodo imeli kar veliko dela.

12. etapa: Auch–Hautacam (180,6 km)

četrtek, 17. julija – Na vrsti so Pireneji. Na 180,6 kilometra je 3850 metrov vzponov, večina je skoncentriranih v zadnjih 60 kilometrih. Konec bo brutalen. Pred Hautacamom sta na sporedu še vzpona na Col du Soulor (11,9 km, 7,3 %) in Col des Bordères (3,1 km, 7,6 %). Sledi še veliki finale ekstrakategorije (13,6 km, 7,8 %), vključno z dvokilometrskim odsekom pri skoraj 11 odstotkih naklona.

13. etapa: Loudenvielle–Peyragudes (10,9 km, kronometer)

petek, 18. julija – Na vrsti je gorska vožnja na čas, 13. etapa bo za nekatere srečna, za druge nesrečna, vsi pa bodo trpeli. Po ravnem začetku se začne osem kilometrov dolg vzpon na Altiport 007 v Peyragudesu, gorsko letališče, ki je zaslovelo v filmu o Jamesu Bondu Jutri nikoli ne umre. Povprečni naklon je 7,8 odstotka, a izjemno strmi zadnji kilometer na letališču preseže povprečje 13 odstotkov.

14. etapa: Pau–Superbagnères (182,6 km)

sobota, 19. julija – Etapa, dolga 182,6 kilometra ter s skoraj 5000 višinskimi metri. Peloton gre čez Col du Tourmalet (19 km, 7,4 %), to bo že 89. prečkanje tega prelaza na Touru, Col d'Aspin (5 km, 7,6 %), krajši, a klasičen pirenejski klanec, sledi deset kilometrov do vznožja Col de Peyresourde (7,1 km, 7,8 %). Etapa se konča na smučišču Superbagnères nad Luchonom, prvič v 36 letih.

15. etapa: Muret–Carcassonne (169,3 km)

nedelja, 20. julija – Na dobrih 169 kilometrov dolgi etapi z 2500 metri vzponov bodo na svoj račun najverjetneje prišli ubežniki. Na prvih 75 kilometrih so štirje krajši klanci. Nato po prelazu Col de la Croix Montalric (11,5 km, 4,3 %) sledita spust in nekaj valovitega terena pred vzponoma na Pas du Sant (2,9 km, 10 %) in Col de Fontbruno (3,8 km, 3,8 %). Po kilometrih spusta se začne zadnjih deset kilometrov ravnine do cilja v Carcassonnu.

16. etapa: Montpellier–Mont Ventoux (171,5 km)

torek, 22. julija – Po drugem dnevu premora se 16. etapa začne v Montpellieru in se konča z vzponom na legendarni Mont Ventoux. Letos je trasa lažja, ravnina od Montpelliera do vznožja v Bédoinu, nato pa klasičen napad na Ventoux: 15,7 kilometra dolžine s povprečnim naklonom 8,8 odstotka. Prvi gozdni del je brutalen, trije kilometri skoraj desetodstotnega vzpona, nato bolj zmernih sedem kilometrov pri 7,5 odstotka. Po Chalet Reynardu se pokrajina spremeni v lunin pejsaž, zadnji del pa je tudi zelo strm, 1,5 kilometra pred ciljem presega deset odstotkov naklona.

17. etapa: Bollène–Valence (160,4 km)

sreda, 23. julija – Etapa po dolini Rone, dolga nekaj manj kot 161 kilometrov, nakazuje obračun sprinterjev. Kljub nekaj manjšim vzponom na Col de Boutière (5,7 km, 3,3 %) in Col de Tartaigiuille (4,3 km, 3,9 %) je etapa večinoma ravninska. Največji dejavnik negotovosti bo veter, v tem delu Francije zna močno zapihati.

18. etapa: Vif–Col de la Loze (171,5 km)

četrtek, 24. julija – Verjetno najtežja etapa celotne dirke z več kot 5500 metri višinske razlike in tremi alpskimi velikani. Po uvodnem ogrevanju sledi Col du Glandon (21,7 km, 5,1 %), nato Col de la Madeleine (19,2 km, 7,9 %). Po 30-kilometrskem spustu in kratki ravnini sledi zver Col de la Loze: 26,2 kilometra s 6,5-odstotnim naklonom v povprečju, a s peklenskimi odseki z več kot desetodstotnim. Tu se je leta 2023 zlomil Pogačar, »konec je z mano, mrtev sem«, so bile njegove besede.

19. etapa: Albertville–La Plagne (129,9 km)

petek, 25. julija – Zadnja gorska etapa: slabih 130 kilometrov in pet vzponov. Start v mestu zimskih olimpijskih iger 1992, cilj v znanem smučarskem središču La Plagne. Zaporedje klancev: Côte d'Héry-sur-Ugine (11,3 km, 5,1 %), Col des Saisies (13,7 km, 6,4 %), Col du Pré (12,6 km, 7,7 %, zadnji kilometer 12 %), Cormet de Roselend (5,9 km, 6,3 %), cilj na La Plagne (19,1 km, 7,2 %). Tu bomo bržkone že vedeli, kdo bo zmagovalec letošnjega Toura.

20. etapa: Nantua–Pontarlier (184,2 km)

sobota, 26. julija – Predzadnja etapa je dolga skoraj 185 kilometrov s skoraj 2900 metri vzponov, večina jih pride že v prvi polovici dneva. Sledijo si Col de la Croix de la Serra (11,8 km, 4,2 %), Côte de Valin (5,6 km, 4,4 %), Côte de Chateau-de-Pres (4,4 km, 4,3 %) in Côte de Longeville (3,4 km, 5,5 %), ki je zadnji večji vzpon dirke. Konec je nekoliko razgiban, a zadnjih sedem kilometrov je popolnoma ravnih, idealno za finiš iz manjše skupine ali za uspešen pobeg.

21. etapa: Mantes-la-Ville–Pariz (132,3 km)

nedelja, 27. julija – Zadnje dejanje, dolgo 132,3 kilometra, se po letu premora zaradi olimpijskih iger – lani je bil cilj Toura prvič v Nici – znova vrača v Pariz, a z zanimivim dodatkom. Tlakovani vzpon na Montmartre (1,1 km, 5,9 %), ki je bil del lanske olimpijske trase, na kateri je zmagal Remco Evenepoel, bo ključni odsek etape. Kar trikrat ga bodo prevozili, zadnjič 6,1 kilometra pred ciljem. Po vožnji skozi Bazemont in Pavé des Gardes se bo karavana podala na tri kroge po Elizejskih poljanah (6,8 kilometra vsak), nato pa na še tri daljše kroge (16,7 km), vključno z vzponom na Montmartre.