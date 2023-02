To so Slovenci v svetu e-športa

Prejšnji teden se je začela e-športna balkanska liga (EBL) v igri League of Legends, na kateri sodeluje tudi slovenska profesionalna ekipa Diamant Esports. V minulih sezonah tega tekmovanja so diamanti osvojili bron in zlato, tokrat pa želijo seči po najvišjem mestu. Tudi sicer so leto 2022 uspešno končali, saj so se v zimskem pokalu Sigma Cup uvrstili v finale v Atenah in osvojili drugo mesto.

Balkanska liga

Esports Balkan League je uradna liga, ki obsega območje Balkana; nastala je leta 2017. Diamant Esports je prva slovenska organizacija, ki je kadar koli zmagala na tekmovanju EBL, kar ji je uspelo na lanski zimski izvedbi EBL 2022 Pro-Am. In prav diamanti so odprli letošnji spomladanski del EBL 2023 s tekmo proti beograjski Crveni zvezdi – in jo tudi premagali. V prihodnjih tednih se bo zvrstila še vrsta dvobojev. Redni del lige se bo končal 10. marca, štiri najuspešnejše ekipe pa se bodo uvrstile na veliki finale, ki bo 1. aprila v Beogradu.

Slovenski profiji

Diamant Esports je slovenska profesionalna organizacija, ki se ukvarja z e-športom. Trenutno ima dve igralski zasedbi, ki ju sestavljajo profesionalni igralci, ki več kot uspešno konkurirajo ekipam v regiji in Evropi. V ekipi za EBL so Djordje »Shy Carry« Stišović, Lovre »Mafro« Čorić in najizkušenejši igralec z bogato zgodovino Bor »Kektz« Jeršan, ki je svojčas igral za velike klube evropskega e-športa. Trojici sta se pridružila še bivša prvaka lige EBL, in sicer poljski zvezdnik Wojciech »Wojtus« Swider in hrvaški as Filip »Diva« Dadić, trenerski stolček pa je prevzel priznani italijanski strateg Davide »Sotze« Di Guida.

EŠZS Organizacija Diamant Esports je članica E-športne zveze Slovenije (EŠZS). Ta se ukvarja z razvojem, regulacijo in standardizacijo e-športa pri nas, od lani pa je tudi članica Olimpijskega komiteja Slovenije.

Kakor je dejal kapetan ekipe Jeršan, so se veliko pripravljali na spomladansko sezono: »Mislim, da lahko pridemo zelo daleč. V ekipo smo dobili izkušena in dobra posameznika, ki sta že okusila zmago v ligi EBL.«

Logotip organizacije Diamant Esports FOTO: Diamant Esports