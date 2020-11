To so bile zadnje besede legende vseh legend, preden je za vedno zatisnil oči

Argentinska nogometna legendaje, kot smo poročali, umrl v sredo zaradi srčnega zastoja . Maradona je bil v začetku meseca operiran na možganih zaradi krvnega strdka, 11. novembra je bil odpuščen iz bolnišnice, kjer je ostal dlje, kot so pričakovali, saj so se pojavile težave zaradi abstinenčne krize.V sredo je umrl na svojem domu, pred tem je še govoril z nečakom. Ko je prišel v pritličje hiše na zajtrk, je dejal nečaku, da ga zebe in: »Slabo se počutim.« Potem pa se je vrnil v posteljo v svojem domu v Buenos Airesu. Nekaj pred poldnevom po argentinskem času ga je v našla medicinska sestra in poklicala reševalce, a mu niso mogli več pomagati.Argentinski predsednikje razglasil tridnevno žalovanje. »Pripeljal si nas na vrh sveta. Delal si nas neizmerno srečne. Bil si največji med največjimi,« je tvitnil predsednik. »Hvala, da si obstajal. Pogrešali te bomo.«Po svetu za Maradono žalujejo tisoči , predvsem v Buenos Airesu in Neaplju so se na ulicah zbrale množice v čast velikana med nogometnimi velikani.