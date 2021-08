To pred veliko sobotno tekmo napoveduje oče Luke Dončića (FOTO)

Verjamem, da se bodo fantje z Japonske vrnili z bronom

FOTO: Brian Snyder Reuters

Sobota nov dan, nova priložnost

FOTO: Brian Snyder Reuters

Oče slovenskega košarkarskega virtuoza, nekdanji slovenski reprezentant, je že po kvalifikacijskem turnirju za OI v Kaunasu napovedal, da bo Slovenija v Tokiu osvojila medaljo. Čeprav ga je polfinalni poraz s Francijo močno prizadel, je še vedno trdno prepričan, da se bodo fantje z Japonske vrnili z bronom.»Po tekmi s Francijo sem se slišal z Luko in ostalimi fanti. Čutil sem njihovo hudo razočaranje, bolečino, a vsem sem povedal enako. Obstajajo porazi, ob katerih se na koncu zaveš, da nisi naredil vsega, kar bi lahko. Da nisi poskusil ali pokazal svojega maksimuma. So pa tudi takšni porazi, kot je bil s Francijo, ko so malenkosti, centimetri in sreča določili zmagovalca,« je v pogovoru za STA povedal Saša Dončić.»Žal se nam ni izšlo. Zmanjkalo nam je 20 centimetrov, predvsem pa ne smemo pozabiti, da smo igrali proti odlični ekipi z izkušenimi posamezniki, ki so na koncu naredili razliko.je eden ključnih članov LA Clippers in njegova izjava po tekmi, da je bila zanj to poteza kariere, zgovorno priča, kako pomembna je bila tista blokada,« je nadaljeval Dončić.»Tako kot selektor Sekulić sem si večkrat pogledal zadnjo akcijo in nimam kaj dodati. Mislim, da je bila izpeljana maksimalno dobro. Luka je naredil vse, da je Prepelič prišel do možnosti za koš, a žal nam je Batum ukradel sanje.«»Čeprav so fantje razočarani, se zavedajo, da imajo pred seboj popravni izpit in da se lahko z eno dobro predstavo vpišejo v zgodovino. Bronasta medalja ni bistveno drugačna od srebrne, če ne drugače, tekmovanje zaključiš z zmago,« je dodal Saša Dončić, sicer trener ljubljanske Ilirije, ki bo v novi sezoni nastopala v elitni slovenski ligi Nova KBM.»Ključno bo, da fantje pozabijo na tekmo s Francijo. Vem, da je to težko, a hkrati vsi vemo, da smo na olimpijske igre prišli po medaljo. Košarkarsko smo boljši od Avstralije, psihološki moment pa ni na naši strani. Avstralija je več ali manj pričakovala poraz z ZDA, mi pa smo bili le za korak oddaljeni od finala,« meni Dončić.»Fantje se zavedajo, da je poraz sestavni del športa. Treba je arhivirati tekmo s Francijo in razmišljati, da je sobota nov dan, nova priložnost. Prepričan sem, da bo znal strokovni štab reprezentance ustrezno spočiti igralce, jih motivirati in pripraviti za nov boj. Hkrati vem, da ne bomo vrgli mimo devet prostih metov, da ne bomo tako slabo metali za tri točke ali pa da Luka ne bo zgrešil petih metov s strani,« pravi Saša Dončić.