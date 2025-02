To je številka, ki jo je Dončić zaslužil v lanskem letu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 55,9 milijona dolarji letnega zaslužka v lanskem letu na 34. mestu v svetovnem športu. Portal za poslovanje v športu Sportico je na čelo postavil portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda z 260 milijoni dolarjev.

Luka Dončić, ki je nedavno v odmevnem in nepričakovanem prestopu iz Dallasa v severnoameriški ligi NBA prišel v Los Angeles Lakers, je 41,9 milijona dolarjev zaslužil s plačami in drugimi z igranjem povezanimi pogodbami, 14 milijonov pa iz komercialnih dogovorov, navaja Sportico.

Med prvo stoterico ni nobene športnice in razen Dončića tudi nobenega drugega slovenskega športnika.

Največ je košarkarjev

Ronaldo je od 260 milijonov dolarjev lanskih skupnih dohodkov 215 milijona dobil od pogodb z ekipo Al Nasr. Drugi je košarkar NBA ekipe Golden State Warriors Stephen Curry (ZDA; 153,8 milijona), tretji britanski boksar Tyson Fury (147), peterico zaokrožujeta argentinski nogometaš Lionel Messi (135) in soigralec Dončića v Lakers LeBron James (ZDA, 133,2).

Na listi so športniki iz 27 držav in iz vsega osmih športov, ki so skupaj zaslužili 6,2 milijarde dolarjev. Največ je košarkarjev NBA, kar 35, sledijo ameriški nogomet (23), nogomet (12), baseball (11), golf (9), boks (6) ter po dva voznika formule 1 in tenisača.