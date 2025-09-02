To je pravi kapetan: poglejte, kako Dončić dviguje razpoloženje med soigralci (VIDEO)

Kljub temu, da našim košarkarjem letos usoda ni najbolj naklonjena, izgubili so skorajda vse prijateljske tekme pred začetkom evropskega prvenstva v košarki, na Poljskem pa do zdaj zabeležili le eno zmago, fantje ne dovolijo, da bi jih to spravilo v slabo voljo in obup. Veliko vlogo ima pri bodrenju soigralcev kapetan slovenske reprezentance Luka Dončić, ki ne navdušuje le s svojo igro, ampak tudi z optimizmom ter mladostno energijo, s katero dviguje razpoloženje v ekipi.

Na družabnih omrežjih je tako med drugim objavil posnetek s treninga, na katerem so si s soigralci dali duška ter si mišice krepili na izredno zabaven in smeha poln način. Nekaj utrinkov je delila tudi Košarkarska zveza Slovenije in si prislužila na tisoče všečkov. Kako tudi ne, naši fantje s tekme na tekmo pa tudi vmes namreč dokazujejo, da imajo veliko srce in negujejo res lepa prijateljstva.

Za našo reprezentanco bomo ponovno pesti stiskali danes ob 17h, ko se bodo pomerili z ekipo Islandije.