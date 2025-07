Tisoče ljudi na slovesu od nogometaša Dioga Jote. Vdova Ruta, s katero se je poročil pred dvema tednoma, je komaj hodila... (FOTO)

V globoki bolečini in tišini je neutolažljiva žena preminulega portugalskega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Liverpoola, Dioga Jote (28), danes zjutraj prispela pred cerkev v domačem Gondomaru, kjer poteka zadnje slovo od nogometaša in njegovega brata Andréja Silve (26), poroča Daily Mail.

FOTO: Pedro Nunes Reuters

FOTO: Rita Franca Reuters

FOTO: Temilade Adelaja Reuters

FOTO: Rita Franca Reuters

Rute Cardoso, mati njunih treh otrok in Jotina življenjska sopotnica, s katero se je poročil le dva tedna pred tragedijo, je s težkim korakom izstopila iz avtomobila ob Kapelici Vstajenja, kjer sta bila razstavljena krsti bratov, katerih življenji je prekinila strašna nesreča.

FOTO: Pedro Nunes Reuters

FOTO: Pedro Nunes Reuters

FOTO: Miguel Riopa Afp

FOTO: Miguel Riopa Afp

Val žalosti, solz in cvetja je preplavil ulice Gondomara, mesta nad Portom, kjer se je njuna ljubezenska zgodba začela že v najstniških letih. Na zadnje slovo je prišlo na tisoče ljudi, med njimi številne nogometne zvezde: Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Bernardo Silva, Jota Silva, kot tudi celotna Liverpoolova ekipa, od Virgila van Dijka in Mac Allisterja do trenerja Arnea Slota.

Njihov prihod je požel aplavz zbranih, prizori njihovega prihoda po ulicah pa so bili – kot so opisali pričevavci "grozljivo ganljivi". Pred cerkvijo je bil opažen tudi selektor Portugalske Roberto Martinez. Joto je treniral od leta 2023, ko je prevzel vodenje reprezentance. Na njuni zadnji skupni tekmi sta osvojila UEFA Ligo narodov. »Vsi smo globoko prizadeti zaradi te tragedije. Strti smo,« je dejal Martinez v videu, ki ga je objavila Portugalska nogometna zveza.