Tiselj ambasador kolesarske dirke (FOTO)

Ambasador letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji oziroma tretje etape dirke, med Žalcem in Celjem, ki se bo 17. junija končala na Starem gradu v Celju, bo znani športnik Tone Tiselj, eden najuspešnejših slovenskih rokometnih trenerjev, ki se je v zadnjih letih navdušil za kolesarstvo in postal cenjen poznavalec in komentator dogajanja v domači in svetovni panogi. Imenovali so ga, ker je knežje mesto že devet let stalni partner kolesarske dirke Po Sloveniji.

Vajen je medijske pozornosti. FOTO: MOC

Na celjski občini pa so veseli in ponosni, da je Tiselj, ki je zelo iskan kot komentator tudi ob največjih kolesarskih dogodkih na svetu, kot sta Tour de France in Vuelta, to čast tudi sprejel. Sodeloval bo pri večini spremljajočih in promocijskih dogodkov ter aktivnosti, ki jih pripravljata Mestna občina Celje in Zavod Celeia Celje. Na svojem profilu na facebooku bo pred začetkom dirke predstavljal tekmovalce, napovedoval možnosti posameznih favoritov, analiziral trase in seveda pripravljal objave s spremljajočih dogodkov, na katerih bo sodeloval kot ambasador.

Dirka po Sloveniji se bo začela v sredo, 15. junija, končala pa v nedeljo, 19. junija. »Zame je ta vloga, ki so mi jo namenili, izjemna čast, hkrati pa bo velik izziv v novem športu, ki se ga veselim, imam pa tudi malce treme. V zadnjih letih je kolesarstvo postalo del mojega življenja, kot športna panoga pa se je tiho in nepričakovano prebilo v ospredje tudi kot nacionalni šport številka ena. Zato bom tudi ta športni spektakel poskušal po najboljših močeh predstaviti domači javnosti,« je dejal Tone Tiselj ob imenovanju za ambasadorja dirke Po Sloveniji v Celju. Gre za enkraten športni dogodek, ki bo imel poseben pomen tudi zato, ker bosta na njem nastopala vodilni kolesar na svetovni lestvici Tadej Pogačar ter zmagovalec spomladanske klasike Milano–San Remo Matej Mohorič.

»In prav slika s Tadejem in Matejem na celjskem gradu bo dosegla številno publiko po vsem svetu, kar bo odlična promocija za naše lepo knežje mesto,« pravi Tiselj. V pričakovanju prihoda zelene kolesarske karavane Zavod Celeia Celje z Mestno občino Celje in partnerji pripravlja več spremljevalnih aktivnosti, ki bodo navdušile gledalce in kolesarje. Med drugim bodo že 17. maja odprli razstavo o zgodovini cestnega kolesarstva v Celju, ki bo prikazala pomembne etape razvoja športnorekreativnega in tekmovalnega kolesarstva.

Začetki segajo namreč skoraj 140 let v preteklost, Celje je vseskozi dejavno vključeno v organizacijo kolesarskih prireditev, ki so do danes sooblikovale identiteto mesta tudi kot pomembnega kolesarskega središča in odličnega gostitelja.

Eden najuspešnejših rokometnih trenerjev se je povsem predal kolesarstvu. FOTO: MOC