Tina in Timi postala najboljša savinjska športnika (FOTO)

Z razglasitvijo najboljših športnic, športnikov, prirediteljev, športnih ekip ter športne osebnosti leta za življenjske zasluge je Ivo Milovanovič s sodelavci pripeljal prireditev športnik leta 2022 Zgornje Savinjske doline ​do uspešnega zaključka. Športnica leta je 31-letna alpska smučarka Tina Robnik, športnik leta pa 22-letni smučarski skakalec Timi Zajc.

Glasovanje je od septembra do konca decembra potekalo v lokalnem časopisu ter na spletni strani Športnik leta ZGS 22, več kot 5000 glasov na 1011 glasovnicah pa je pomagalo pri odločitvi osemčlanske žirije. Sestavljali so jo Jože Jelen (Mozirje), Franjo Pukart (Rečica ob Savinji), Primož Jelšnik (Nazarje), Rajko Rudnik (Solčava), Rajko Pintar (Ljubno), Rok Fale (Gornji Grad), Tomaž Pečovnik (Luče) in Ivo Milovanović (vodja). Slednji je med drugim dejal, da so lahko občani ponosni, »da imamo olimpijce, evropske prvake, zmagovalke in zmagovalce svetovnih pokalov, državne reprezentante in celo vrsto klubov ter društev v vseh sedmih občinah, ki uspešno tekmujejo tako na lokalni kot državni ravni«.

V kategoriji posebni dosežki sta bila najbolj opažena ekstremna tekačica, maratonka in ultramaratonka, pripadnica Slovenske vojske Bernarda Čeplak Poznič iz Mozirja ter že petič ekstremni športnik, ultrakolesar Erik Rosenstein iz Rečice ob Savinji. Erik je novembra v Borrego Springsu v Kaliforniji v ZDA osvojil drugo mesto na SP v 12-urni neprekinjeni vožnji.

Med ekipami so bili najboljši smučarski skakalci SSK Ljubno BTC, na drugem mestu je Namiznoteniški klub Savinja Luče, tretje je pripadlo Odbojkarskemu klubu Mozirje – ženske (OKM), ki uspešno nastopajo v slovenski 1. B-ligi. Med prireditelji športnih tekmovanj je bil znova v ospredju Organizacijski odbor ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji.

Med mladimi športnicami je prvo mesto osvojila odbojkarica Maja Marolt, v kategoriji mladi športniki je v konkurenci sedmih kandidatov zmagal lokostrelec Tim Jevšnik iz Lokostrelskega kluba Gornji Grad (2. mesto na SP). Priznanje za življenjsko delo, poimenovano po nekdanji športnici in športni pedagoginji Pavli Trogar iz Mozirja, so posthumno namenili lani umrlemu odbojkarskemu zanesenjaku Srečku Skoku, ki se je z vsem srcem posvečal razvoju odbojke v Mozirju. Vsi izbrani so prejeli pokale in praktična darila.

Dogodek je bil kot vsako leto slovesen in zabaven, za kar je poskrbel voditeljski par Andreja Petrovič in Dejan Obrez. Popestrili so ga mladi pevci zbora OŠ Mozirje z dirigentko Katarino Drobež, mlada vsestranska glasbenica in pevka Manja Vačovnik, pevka Alja Omladič - Alya in člani rock skupine Ave.