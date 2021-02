Tiger Woods doživel hudo prometno nesrečo (FOTO)

FOTO: Phil Noble, Reuters Pictures

je doživel hudo prometno nesrečo, po kateri je bil prepeljan v bolnišnico, poroča ameriški NBC. Nesreča se je zgodila v bližini Los Angelesa, policijske priče pa pravijo, da so enega najboljših golfistov vseh časov morali rešiti gasilci iz popolnoma uničenega avtomobila.»Vozilo se je pomikalo proti severu na Hawthorne Boulevardu, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Vozilo je bilo močno poškodovano, gospod Woods je bil prepeljan v bolnišnico. V vozili je bil sam,« so sporočili iz urada lokalnega šerifa.Woodsov menedžerje dal izjavoiz revije Golf Digest ter pri tem potrdil, da je 45-letni Woods utrpel več poškodb noge.Prve informacije, ki so prišlje v javnost, pravijo, da so Woodsove poškodbe »zmerne do kritične« in da je bil operiran.